辛柏毅墜海失聯！揭F-16夜訓死亡陷阱 「空間迷向」成飛官夜航殺手

社會中心／林昀萱報導

F-16花蓮墜機，飛官跳傘逃生失聯。（圖／IDF經國號FB提供）

空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間在執行訓練任務時突然訊號消失，飛官辛柏毅上尉在戰機失事瞬間雖跳傘逃生失聯。失事原因軍方初步研判，戰機疑似在夜航過程中發生MMC（模組化任務電腦） 故障，導致飛行員在雲層中陷入「空間迷向」，也是俗稱的「飛官殺手」。

現年29歲的辛柏毅，是空軍官校108年班的優秀畢業生。他出身警察家庭，父親是基層退休員警，妻子則是同樣在空軍服役的軍中同袍。這對年輕夫妻新婚不久，才剛結束蜜月旅行返台，卻傳出墜機噩耗，讓家屬悲慟萬分。目前軍方動員海空搜索，務求在黃金救援時間內找到失蹤的英雄。軍司令部表示，辛柏毅上尉並非新手，其總飛行時數已達611小時，其中駕駛F-16機型的時數也超過371小時，具備成熟的飛行經驗。而失事的6700號機，機身累積飛行時數為3894小時，發動機運轉時數則為5447小時，相關機械維護數據都將成為後續判讀重點。空軍預計於今（7）日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會。

失事原因軍方初步研判是「空間迷向」（Spatial Disorientation，SD），也是過去F-16夜航失事主因。據《上報》報導，飛行員主要會依照目視天氣（VFR Weather）以及儀表天氣（IFR Weather）決定飛行方式。第一種透過目視觀察外部情況飛行；第二種則仰賴飛機儀表判斷飛機位置進行操作。空間迷向則主要發生在目視天氣及儀錶天氣間，多出現在夜間海面飛行時，因少了明顯地標物和雲層參考，容易出現上下顛倒錯覺，將海上船隻燈光誤認是星光，若沒有即時透過儀表判斷，恐會誤以為戰機正在攀升但其實是向海面飛導致事故。

據《自由時報》報導，這次F-16事故和2020年11月17日，蔣正志上校失聯事件很像。空軍調查，當時他駕駛編號6672的F-16戰機進行夜間訓練，雷達光點起飛沒多久就在在20秒內急墜7000呎，最終在花蓮機場東北面約8浬消失。至今仍未找到機體與蔣正志，他之後後被追晉為少將。

