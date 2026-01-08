辛柏毅墜海失聯3天！家屬忍淚問神「你叫我們別帶你回去」 心碎原因曝

辛柏毅墜海尚未尋獲。（圖／翻攝記者爆料網／小陳故事多提供）

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16戰機，6日晚間執行例行訓練任務時突然自雷達光點消失，飛官辛柏毅上尉疑似於花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處跳傘，目前軍方仍持續展開大規模海空搜尋。家屬心情焦急，前往廟裡問事，並在網路上透露姐夫傳達的訊息「你想回家又猶豫叫我們不要把你帶回去，因為說醜醜了不想給姊姊看，你要我們多心碎才好。」

在搜救行動持續進行之際，辛柏毅家屬也前往花蓮新城鄉知名的「嘉里代天府」問事。地方人士指出，該廟長年香火鼎盛，主祀五府千歲，並供奉三山國王、註生娘娘、王母娘娘等神祇，五府千歲則為台中南庄南鯤鯓代天府分靈，向來被信眾視為相當靈驗。

廣告 廣告

辛柏毅的小姨子8日深夜在社群平台Threads發文，轉述問事過程中「師姑」所傳達的內容，並以第一人稱描述姊夫的訊息。她表示，辛柏毅提到左手與左肩似乎被衣物或帶子卡住，並叮囑家人一定要找到「黑盒子」。她也自責寫下，自己當下並不清楚「黑盒子」所指為何，只能在文中向姊夫致歉。

貼文中也提到，辛柏毅表示自己曾撞到頭，對於實際所在位置並不清楚，只知道身處海中某個深度，「你說你撞到頭了，你在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚，我太笨了對不起，你也不清楚自己在哪」。小姨子轉述，他一方面想回家，卻又猶豫地請家人不要急著帶他回去，「因為說醜醜了不想給姊姊看」，讓家屬看了相當心碎。

小姨子並指出，「師姑」表示願意以自身協助傳遞訊息，並轉述「出事後12天內，家人會找到他、帶他回家」。家屬也緊抓這一絲希望，持續為搜救行動祈禱。貼文最後，小姨子寫下對姊夫的喊話，希望他能平安回到家人身邊。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

金門大橋驚傳跳海身亡！ 3天搜救終在宗海灘尋獲遺體身分確認

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回

台中監理站「光頭張先生」服務獲讚 本人笑駁：肉眼難辨但還有幾根