辛柏毅墜海沒防寒衣穿 空軍解釋「影響操作」：飛行員反應不佳才再尋商

國民黨立委王鴻薇（左）2026.1.8質詢國防部長顧立雄（中）、空軍參謀長李慶然中將（右），F-16飛行員防寒衣採購配發進度。截自立法院會議隨選



於前天（1/06）駕駛機號6700的F-16V Block 20戰鬥機失蹤的空軍上尉辛柏毅，落海已超過40小時，引起外界質疑為何先前沒有採購防寒衣，可能導致辛柏毅等飛官落海時難以禦寒、影響存活機會，空軍參謀長李慶然今天（1/08）在立法院說明，去年（2025年）已採購1300件給全空軍飛行員，慢速機400件已交貨200件。戰鬥機飛行員需要的是量身定做的防寒衣，但由於防寒衣主要針對極地，在座艙內會影響飛行操作，飛行員普遍反應不好，所以才再尋商，找到不影響飛行的防寒衣，目前已有部分尺寸的防寒衣已經交付給五聯隊，預計3月底前會全數交貨完畢。

空軍證實，飛官辛柏毅在1月6日執行夜間航行例行性訓練時，其F-16V Block 20戰鬥機發生「模組化任務電腦（MMC）故障」，在長機下令密集編隊後，辛柏毅的戰機高度卻在短短1分鐘內向下突降6000呎，並呼叫「跳傘」後失蹤，陸海空軍、海巡署與空勤總隊都出動搜救，但由於至今並未收到其救生背心上的信標器訊號，難以找到辛柏毅。

空軍司令部2026.1.07舉行編號6700號F-16V Block 20戰鬥機失事臨時記者會。截自空軍司令部直播

但網路上有人質疑是因為藍白刪除防寒衣預算，且沒有通過1.25兆國防特別預算，才導致買不到防寒衣，對此說法，國民黨王鴻薇今天在立法院外交及國防委員會質詢國防部長顧立雄，空軍採購防寒衣跟沒有通過1.25兆國防預算有關嗎？顧立雄表示，防寒衣並沒有編列在特別預算當中，王鴻薇強調，她覺得要正本清源，「我們所有預算該買就買該給就給，防寒衣預算有給好給滿」。

由於空軍曾指出，去年（2025年）採購1300多件防寒衣，王鴻薇問空軍目前交貨多少件，李慶然表示，慢速機400多套已經交貨200套，但戰鬥機因為要比較符合量身訂製，目前陸續交貨，空軍第五聯隊已有部分型號先交貨，今年3月底前會全部交完。

王鴻薇質疑，購買F-16V Block 70這麼久了卻還沒交貨，軍方說是俄烏戰爭等之類的原因延遲，那今天防寒衣交貨的情況，軍方是否又要說同樣的一個理由呢？

空軍司令部2026.1.07舉行編號6700號F-16V Block 20戰鬥機失事臨時記者會。截自空軍司令部直播

李慶然解釋，這是在去年採購、去年底就開始交貨。王鴻薇又問「你覺得這樣交貨算是正常嗎？」李慶然回應，「這速度算快的」。

王鴻薇對空軍的回答並不滿意，質疑如果這算交貨正常的話，「為何這次飛官辛柏毅卻沒有防寒衣可以穿？」，李慶然表示，空軍歷任司令都很重視，也做過很多評估，但防寒飛行衣是針對極地地區，會影響到飛行操作，前面也評估過其他的（防寒）飛行衣，它會影響到操作，所以飛行員普遍反應不好，所以空軍才再尋商，這次很幸運買到這套，大家覺得還不錯，可以使用又不妨害飛行操作的飛行衣。

另外，根據國防部民國114年度（2025年）預算，空軍將防寒衣預算編列在「後勤及通資業務」，項目為「各型地面支援裝備零附件購置及保修」下面的「地面支援裝備（開口式合約）軍購案」，共編列4000萬台幣採購。

會議主席王定宇也替空軍緩頰，指昨天(1/07)空軍在花蓮舉行臨時記者會回應防寒衣交貨時間口誤為「明年」，應為今年（2026年）交付完成，此一時間序列是因為該114年度（2025年度）國防預算應該在2024年通過，但一直延宕到2025年才審查完竣，空軍才進行相關採購作業，然後在2025年年底交貨，「這外界可以公評，到底是快還是慢，時間序列可以把真相呈現出來。」

