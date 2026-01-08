辛柏毅墜海沒防寒衣穿 空軍解釋「影響操作」：飛行員反應不佳才再尋商
於前天（1/06）駕駛機號6700的F-16V Block 20戰鬥機失蹤的空軍上尉辛柏毅，落海已超過40小時，引起外界質疑為何先前沒有採購防寒衣，可能導致辛柏毅等飛官落海時難以禦寒、影響存活機會，空軍參謀長李慶然今天（1/08）在立法院說明，去年（2025年）已採購1300件給全空軍飛行員，慢速機400件已交貨200件。戰鬥機飛行員需要的是量身定做的防寒衣，但由於防寒衣主要針對極地，在座艙內會影響飛行操作，飛行員普遍反應不好，所以才再尋商，找到不影響飛行的防寒衣，目前已有部分尺寸的防寒衣已經交付給五聯隊，預計3月底前會全數交貨完畢。
空軍證實，飛官辛柏毅在1月6日執行夜間航行例行性訓練時，其F-16V Block 20戰鬥機發生「模組化任務電腦（MMC）故障」，在長機下令密集編隊後，辛柏毅的戰機高度卻在短短1分鐘內向下突降6000呎，並呼叫「跳傘」後失蹤，陸海空軍、海巡署與空勤總隊都出動搜救，但由於至今並未收到其救生背心上的信標器訊號，難以找到辛柏毅。
但網路上有人質疑是因為藍白刪除防寒衣預算，且沒有通過1.25兆國防特別預算，才導致買不到防寒衣，對此說法，國民黨王鴻薇今天在立法院外交及國防委員會質詢國防部長顧立雄，空軍採購防寒衣跟沒有通過1.25兆國防預算有關嗎？顧立雄表示，防寒衣並沒有編列在特別預算當中，王鴻薇強調，她覺得要正本清源，「我們所有預算該買就買該給就給，防寒衣預算有給好給滿」。
由於空軍曾指出，去年（2025年）採購1300多件防寒衣，王鴻薇問空軍目前交貨多少件，李慶然表示，慢速機400多套已經交貨200套，但戰鬥機因為要比較符合量身訂製，目前陸續交貨，空軍第五聯隊已有部分型號先交貨，今年3月底前會全部交完。
王鴻薇質疑，購買F-16V Block 70這麼久了卻還沒交貨，軍方說是俄烏戰爭等之類的原因延遲，那今天防寒衣交貨的情況，軍方是否又要說同樣的一個理由呢？
李慶然解釋，這是在去年採購、去年底就開始交貨。王鴻薇又問「你覺得這樣交貨算是正常嗎？」李慶然回應，「這速度算快的」。
王鴻薇對空軍的回答並不滿意，質疑如果這算交貨正常的話，「為何這次飛官辛柏毅卻沒有防寒衣可以穿？」，李慶然表示，空軍歷任司令都很重視，也做過很多評估，但防寒飛行衣是針對極地地區，會影響到飛行操作，前面也評估過其他的（防寒）飛行衣，它會影響到操作，所以飛行員普遍反應不好，所以空軍才再尋商，這次很幸運買到這套，大家覺得還不錯，可以使用又不妨害飛行操作的飛行衣。
另外，根據國防部民國114年度（2025年）預算，空軍將防寒衣預算編列在「後勤及通資業務」，項目為「各型地面支援裝備零附件購置及保修」下面的「地面支援裝備（開口式合約）軍購案」，共編列4000萬台幣採購。
會議主席王定宇也替空軍緩頰，指昨天(1/07)空軍在花蓮舉行臨時記者會回應防寒衣交貨時間口誤為「明年」，應為今年（2026年）交付完成，此一時間序列是因為該114年度（2025年度）國防預算應該在2024年通過，但一直延宕到2025年才審查完竣，空軍才進行相關採購作業，然後在2025年年底交貨，「這外界可以公評，到底是快還是慢，時間序列可以把真相呈現出來。」
更多太報報導
F-16飛官辛柏毅失聯 賴清德：全力搜救盼全國人民集氣
顧立雄：MMC軟體升級已穩定沒有不堪負荷 防寒衣預計3月前全數交貨
F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！ 三仙台「鏡頭君」網友守候集氣
其他人也在看
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 49
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 32
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
蔡正元帶著勳章入獄！議員驚：國民黨變了
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正...今日新聞NOWNEWS ・ 25 分鐘前 ・ 80
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 283
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 26
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 102
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 38
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 75
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 7