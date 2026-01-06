辛柏毅墜海！近年F-16戰機失事一次看 「空間迷向」成飛官殺手

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機夜航訓練意外，飛官辛柏毅跳傘逃生。軍事粉專「IDF經國號」 授權使用



空軍花蓮基地一架 F-16單座戰機（機號6700），6日在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，相關單位全力搜救；此起失事發生原因尚不明朗。《太報》整理F-16服役後，近年飛安失事意外紀錄，辛柏毅墜海失聯為第四起；也讓讀者透過此文了解何謂飛官的空間迷向（spatial disorientation）。

失事事件簿

■2020/11/17 F-16戰機夜航訓練失聯

花蓮空軍基地編號6672的F-16戰機執行夜航訓練，上校蔣正志上校於起飛不久失聯，全面投入搜尋但未尋獲；不排除空間迷向，宣告殉職。 總統府後公布總統令，追晉蔣正志為空軍少將。

■2008/03/04 F16單座戰機夜間訓練失聯

空軍第401聯隊編號6706號的F16單座戰機少校飛官丁世寶，在花蓮外海執行夜間訓練任務時空間迷向，試圖拉升戰機無效，因而墜海失聯。多次搜救後仍未尋獲，依法宣告死亡，死後追晉中校軍階及授予干城甲二獎章、旌忠狀。

■1999/06/01 夜航訓練失蹤

編號6638 的F-16A晚間實施夜航訓練時，在綠島西南22浬外海，飛官許君威少校失蹤，失蹤滿半年後宣告殉職，失事原因不明。

何謂空間迷航（spatial disorientation）

■成因：人類是習慣在二度空間活動的動物，眼睛、內耳前庭與本體感受器，是人類的三大平衡器官，在正常狀態下傳遞訊息給大腦而獲知正確的空間定向，但飛行員在三度空間的環境下，卻可能會傳遞出錯誤的訊息。

例如，飛行中不斷地改變飛機姿態與加減速度等，迫使內耳前庭無法傳遞正確的空間定向訊息；而本體的皮膚、肌肉、關節等定向感受器，也不能提供足夠的空間定向訊息。又如：飛行員目視飛行時，天地線或視野目標是掌握空間定向的主要依據，但若遭遇到視線不良或多雲的惡劣天氣，除了看不到天地線或視野目標，也可能會看到傾斜雲層，而誤判為水平的天地線。

■造成的錯覺四種類型

一、傾斜錯覺(Leaning illusion)：當飛機朝某一側緩慢地增加坡度轉彎時，內耳前庭會因為轉彎的角加速度較小，讓飛行員感受不到機翼傾斜的姿態；若飛行員從姿態儀發現機翼朝某一側傾斜，立即將機翼朝另一側

改平飛，此時機翼雖然水平，卻容易產生機翼朝另一側傾斜的錯覺。

二、俯仰錯覺(Pitching illusion)：當飛機突然加速時，內耳前庭會在加速前進的剎那，讓飛行員產生機頭向上仰的錯覺；當飛機突然減速時，內耳前庭會在減速變慢的剎那，讓飛行員產生機頭向下俯的錯覺。

三、滾轉錯覺(Rolling illusion)：當飛機朝某一方向連續滾轉後停止時，內耳前庭會因為半規管的慣性作用，讓飛行員感受到飛機朝反方向滾轉的錯覺；若飛行員未能經由眼睛來參考天地線或姿態儀等目視訊息加以改正，此時飛機雖然停止滾轉，卻容易產生飛機朝反方向滾轉的錯覺，飛行員會下意識朝原方向壓桿以停止其滾轉，造成飛機持續朝原方向滾轉直至墜地的「死亡螺旋」(Graveyard spiral)。

四、科氏錯覺(Coriolis illusion)：飛行員在飛行中，低頭檢視或回頭察看等的頭部動作，會很容易發生科氏錯覺。因為內耳前庭有三個互相垂直的半規管，分別傳遞傾斜、俯仰、滾轉等三軸的空間定向訊息；當飛行

操控有角加速度的動作時，若飛行員的頭部未能保持固定，半規管所傳遞的訊息會受到頭部移動的干擾，很容易產生三軸的空間迷向。

■空間迷向預防

眼睛，是人類最可靠的空間定向器官，若發生空間迷向的各種錯覺，只要能運用眼睛來參考天地線或視野目標，大都可以立即消除錯覺。

至於參考座艙內的姿態儀，雖然也是屬於眼睛的目視訊息，但仍然會有相信身體感覺或信賴儀表的心理障礙，因此健全的模擬機與儀器飛行訓練，就是排除此種心理障礙的不二法門。

資料來源:內政部空勤總隊官網、《太報》整理

