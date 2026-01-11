辛柏毅失聯搜救中！藍委集氣圖「竟大佔C位」 網怒轟：妳是立委不是師姐

藍委集氣圖「竟大佔C位」。（翻攝自國民黨立委林倩綺Threads）

空軍一架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）6日晚間執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東的海面上失事，辛柏毅疑彈射跳傘落海下落不明，目前正在全力搜救中，各界也為他集氣，盼他平安歸來。國民黨立委林倩綺近期也曬出AI生成集氣圖，沒想到她不僅自己「站C位」甚至還有錯字，引來網友怒轟，「妳是立委不是師姐」。

第五聯隊第27隊隊長周明慶日前指出，F-16有4大殺手就是空中相撞空間相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地，而夜航最容易發生的就是空間迷向與操縱撞地。

周明慶上校指出，空間迷向可以分為「已察覺」跟「未察覺」，其實辛柏毅當天晚上已經知道他空間迷向，也報出來，同時檢查高度表已經下掉，所以最後一道關卡就是彈射跳傘，「他該做的都已經做了」。

F-16V戰機墜海，各界也紛紛為辛柏毅集氣，林倩綺9日在社群平台Threads曬出AI生成的集氣照，只見圖中她雙手合十站中央，周圍還有軍機、戰艦，貼文則寫下，「各位好朋友讓我們一起為他集氣！希望他平安歸」。

該篇貼文還被抓出圖中上尉的「尉」字寫錯，網友怒轟，「妳是立委不是師姐」「祈願就祈願，還把自己放C位」「蹭什麼蹭，就你們在擋預算的」「一邊擋國防一邊用AI弄自我感動海報，噁心」「還以為什麼詐騙神棍邪教的廣告海報」。

