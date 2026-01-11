辛柏毅失聯搜救中 軍事粉專通報海面油污 軍方：海巡艦艇巡察未發現

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮豐濱鄉東方海面失聯，飛官辛柏毅疑跳傘逃生，各單位目前仍持續投入搜救行動。有軍事粉專自行雇用漁船至花蓮外海搜尋，並表示，發現海面疑似出現油污，隨後將座標點通報軍方及海巡。軍方回應，經協調海巡艦艇到該座標點巡察，未發現油污。

空軍上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16V戰機夜訓，在花蓮豐濱外海疑跳傘後失聯，各單位連日不分晝夜投入搜救行動。（圖／海巡署艦隊分署第六海巡隊提供）

空軍第五聯隊表示，今天動員空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘，同時出動岸巡人力183人、輕中型戰術輪車47輛次，全面搜尋可能海域與岸際範圍，不分晝夜投入搜救行動。

根據氣象署資訊，台灣東南部海面平均風力6至7級，最大陣風9級，花蓮豐濱石梯港外海今天偏北風，浪高約1.7公尺，白天溫度攝氏14、15度，入夜降溫3、4度。空軍、海軍、陸軍及海巡署持續派機艦及人員進行搜索。

有軍事粉專先前自行僱用漁船到花蓮外海搜尋，發現海面疑出現漂浮油污，隨後將座標通報給軍方、海巡。軍方回應指出，接獲通報後，協調海巡艦艇到該座標處巡視，並未發現有油污情事。