辛柏毅失聯第四天 親屬曝通靈對話「撞到頭、左手與左肩卡住」惹鼻酸

（社會中心／綜合報導）花蓮空軍基地編號6700的F-16AM單座戰機，於6日晚間執行例行訓練時意外失事，至今已邁入第四天。隨著時間流逝，上尉飛官辛柏毅仍舊下落不明，家屬在煎熬等待中，除了寄望軍方搜救行動，也轉而尋求宗教力量的慰藉，期盼能有一絲奇蹟出現。

圖／上尉飛官辛柏毅仍舊下落不明，家屬在煎熬等待中，除了寄望軍方搜救行動，也轉而尋求宗教力量的慰藉，期盼能有一絲奇蹟出現。（翻攝 IDF經國號粉絲專頁）

辛柏毅的小姨子於社群平台上透露，家屬日前前往花蓮當地的「嘉里代天府」祈求神明指點迷津。據其轉述，透過宗教儀式所得知的內容相當具體且令人鼻酸。相關說法指出，失聯飛官目前人受困於深達八千呎的海水之中，且因遭受撞擊導致頭部受傷，左手與左肩部位則疑似被衣物或裝備帶纏繞卡住，無法脫身。更令家屬崩潰的是，傳遞的訊息中提到，當事人雖有強烈返家意願，卻因外貌受損變得「醜醜的」，不願讓姊姊等親人目睹其慘狀而產生猶豫。

除了描述當下的生理處境，該民俗說法亦特別提及務必尋獲「黑盒子」的重要性，並給出了一個具體的時間表，預言在事故發生後的十二天內將會有結果，承諾會「帶他回家」。

鏡頭轉回現實層面的搜救行動，面對這起重大飛安事故，國防部統籌陸海空三軍資源，動員規模相當龐大。統計截至目前，軍方已累計派出空軍十八架次、海軍艦艇兩艘進行海空搜索；陸軍與岸巡部隊則在地面與沿岸區域投入一百七十名人力及四十四輛中型戰術輪車。此外，內政部空勤總隊與海巡署亦分別出動直升機與七艘艦艇協同作業，試圖在大海中尋找蛛絲馬跡。

針對目前的搜救進度，空軍督察長江義誠對外說明，搜救團隊係依據雷達光點最後消失的座標，進行高密度的重疊式搜索。第二作戰區已派遣上百名兵力針對海岸線進行地毯式巡查，儘管截至今時尚無發現相關殘骸或具體跡證，但軍方立場堅定，強調搜救行動絕不以黃金七十二小時為限，將持續傾注全力，直至帶回失聯飛官為止。

