辛柏毅失聯第4天！家屬急問通靈 小姨子崩潰：姊夫說撞到頭、手被纏住

社會中心／張尚辰報導

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，隨後失事，飛官辛柏毅上尉至今仍下落不明，家屬也相當焦急，於是前往花蓮縣「嘉里代天府」問事，辛柏毅小姨子透露，師姑稱辛柏毅說自己在8000呎的海水裡，撞到頭，且左手、左肩卡住，「想回家又猶豫叫我們不要把你帶回去，因為說醜醜了不想給姊姊看」，令家屬相當心碎。

辛柏毅家屬日前前往花蓮縣「嘉里代天府」問事，小姨子8日深夜在Threads上發文透露，師姑表示辛柏毅稱自己在「8000呎的海水裡」，頭部受到撞擊，左手與左肩疑似被衣物或帶子卡住，希望大家一定要找到「黑盒子」。

師姑說，辛柏毅不清楚自己在哪，很想回家但又希望家屬不要將他帶回，原因是「醜醜了不想給姊姊看」，令家屬聞言心碎。此外，師姑也提到，「在出事後12天內，我們會找到你、帶你回家」，這句話也讓家屬心中燃起一絲希望，文末，小姨子向辛柏毅喊話，「我們要相信你的，對嗎？回家吧。」

國防部投入空軍18架次、海軍2艘，陸軍部分，岸巡170員，出動輕、中型戰術輪車44輛次；內政部空勤總隊出動2架次；海巡也出動7艘進行搜救工作。

空軍督察長江義誠說明，以座標點做重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸搜索，目前還沒收到相關殘骸或跡證，強調搜救不會受限72小時，全力搜救辛柏毅。

