辛柏毅失聯第4天！小姨子泣揭「猶豫被找到」原因

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯進入到第4天，大量人力持續在花蓮周遭海域，綠島附近搜救，家屬也在希望與絕望中徘徊，辛柏毅小姨子難過發文，尋求花蓮當地問事的廟，喊話只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係。8日深夜小姨子在社群平台發文，用悲痛的文字轉述「姊夫傳來的訊息」，句句讓人看了鼻酸，她表示姊夫告訴家人一定要找到他的「黑盒子」，同時也透露「猶豫被找到」的理由竟是「說醜醜了，不想給姊姊看」，這一句話讓家屬更是難過不捨，「你要我們多心碎才好」。

小姨子轉述「姊夫傳來的訊息」，痛心揭露姊夫不想被找到原因。（圖／民視新聞）小姨子8日深夜在社群平台發文，轉述「姊夫傳來的訊息」，訊息中姊夫表示自己撞到頭，位置描述混亂，「你在8000呎的海水裡，哪個呎又不講清楚」，接著姊夫表示自己想回家，卻又猶豫希望家人「不要把你帶回去」，理由竟是嫌自己「醜醜了，不想給姊姊看」，這樣的理由更是讓家人悲痛萬分。文中披露，家屬當天曾前往花蓮新城鄉嘉里代天府問事，試圖透過宗教力量協尋。席間一名師姑表示能代為傳達飛官心聲，並向家屬表示「12天內會帶他回家」。對此，小姨子在文末寫下對姊夫的聲聲喚，希望能有奇蹟出現，早日接他返家。

辛柏毅失聯第4天，家屬透過神明指示「12天內會帶他回家」。（圖／翻攝畫面）

國防部長顧立雄透露「迄今大概已經派30架次的搜救飛機，22艘海軍加海巡，另外還有2架無人機，地面也有180人全面進行搜救，我想我們現在唯一的目標，就是盡全力進行搜救。」1/8投入搜救兵力，空軍出動18架次，海軍2艘船隻，地面部隊共170人44車，內政部也動用空勤總隊2架次，海巡7艘船，國防部指示全力搜尋失聯飛官。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

