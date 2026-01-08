辛柏毅失聯第4天！小姨子泣揭「猶豫被找到」原因
社會中心／李明融報導
空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯進入到第4天，大量人力持續在花蓮周遭海域，綠島附近搜救，家屬也在希望與絕望中徘徊，辛柏毅小姨子難過發文，尋求花蓮當地問事的廟，喊話只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係。8日深夜小姨子在社群平台發文，用悲痛的文字轉述「姊夫傳來的訊息」，句句讓人看了鼻酸，她表示姊夫告訴家人一定要找到他的「黑盒子」，同時也透露「猶豫被找到」的理由竟是「說醜醜了，不想給姊姊看」，這一句話讓家屬更是難過不捨，「你要我們多心碎才好」。
小姨子轉述「姊夫傳來的訊息」，痛心揭露姊夫不想被找到原因。（圖／民視新聞）小姨子8日深夜在社群平台發文，轉述「姊夫傳來的訊息」，訊息中姊夫表示自己撞到頭，位置描述混亂，「你在8000呎的海水裡，哪個呎又不講清楚」，接著姊夫表示自己想回家，卻又猶豫希望家人「不要把你帶回去」，理由竟是嫌自己「醜醜了，不想給姊姊看」，這樣的理由更是讓家人悲痛萬分。文中披露，家屬當天曾前往花蓮新城鄉嘉里代天府問事，試圖透過宗教力量協尋。席間一名師姑表示能代為傳達飛官心聲，並向家屬表示「12天內會帶他回家」。對此，小姨子在文末寫下對姊夫的聲聲喚，希望能有奇蹟出現，早日接他返家。
辛柏毅失聯第4天，家屬透過神明指示「12天內會帶他回家」。（圖／翻攝畫面）
國防部長顧立雄透露「迄今大概已經派30架次的搜救飛機，22艘海軍加海巡，另外還有2架無人機，地面也有180人全面進行搜救，我想我們現在唯一的目標，就是盡全力進行搜救。」1/8投入搜救兵力，空軍出動18架次，海軍2艘船隻，地面部隊共170人44車，內政部也動用空勤總隊2架次，海巡7艘船，國防部指示全力搜尋失聯飛官。
《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：辛柏毅失聯第4天！小姨子泣揭「猶豫被找到」原因：想回家卻又叫我們不要找你
更多民視新聞報導
飛官飛行服為何分色？「橘、綠」背後藏救命關鍵
F-16飛官辛柏毅失聯！鏡頭君拍下「1畫面」網淚目祈福
飛官辛柏毅墜海失聯！隊長悲吐：冰島、芬蘭是他一輩子夢想
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
白瑜爆氣回應！與已婚男泡湯 她澄清：沒有偷情、也不是大陸人
白瑜表示，身為公眾人物她理解會受到關注和討論，願意虛心接受合理批評，但當不實資訊被刻意散播並被媒體引用，對她的名譽與工作造成傷害時，她必須站出來回應並採取法律行動。她指出，網路上流傳的指控已涉及捏造、歪曲與人身攻擊。針對各項指控，白瑜逐一澄清重點內容。首...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 29
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 天前 ・ 3
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 35
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 30
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 69
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 427
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 15 小時前 ・ 4
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 24
中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」！高大成喊「不可能！」揭背後暗黑內幕
社會中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程。外界質疑，這類狀況可能持續達三年，牽涉的病患恐超過180人。對此，中山附醫法醫科主任高大成以自身多年的外科經驗分析，從曝光影片判斷，廠商站位明顯遠離手術區域，「手根本伸不到位置」，難以認定是實際「代刀」。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 29
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 38
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 26
【Follow 法人】兩樣情！二哥聯電獲外資狂掃5萬張 台積電反遭提款近450億元
台股今（7）日成交量創下8543億元的歷史天量。三大法人今日賣超360.43億元，外資則再度轉空，轉為賣超298.71億元。運達投顧分析師陳石輝認為，美股科技巨頭輝達、AMD等沒有亮眼表現激勵下，外資、投信等在短線上仍會繼續保守。觀察外資買賣超，今日價量爆增的二哥聯電獲得買超5.2萬張，台積電則持續遭賣超，甚至加大力度，今日調節2.6萬張，以收盤價計算，單日提款449億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 107
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 12
柯志恩態度變了？郭正亮曝這人：資源多10倍
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，國民黨已率先定錨，由立委柯志恩披掛上陣；民進黨則陷入激烈初選角力，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4名立委全力爭取提名，並預計下週以民調決定出線...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 86
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21