辛柏毅失聯第4天！ 資深漁民研判恐漂流越過南方澳
軍方全力搜救花蓮外海失聯的F-16V戰機飛官辛柏毅上尉，搜救行動已進入第四天。石梯漁港資深漁民林國正表示，黑潮目前正值大流水時期，流速相當快，飛官落水後不排除隨洋流往北漂流，位置可能超過南方澳或更北方，恐怕會漂離搜救區域。
編號6700的F-16V戰機於6日晚間執行例行性訓練任務期間，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處突然失去光點，辛柏毅上尉疑似跳傘，軍方隨即展開大規模搜索，家屬也陷入極度焦急的狀態。根據《聯合新聞網》報導指出，有教授推測辛柏毅落海位置可能位於黑潮區域。
國防部公布8日的搜救投入規模，空軍出動18架次、海軍派遣2艘艦艇，陸軍部分則有岸巡170員、輕中型戰術輪車44輛次。內政部空勤總隊出動2架次，海巡署也出動7艘船艇參與搜救。
空軍督察長江義誠說明，搜救以座標點進行重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸線進行搜索。他強調，目前尚未收到相關殘骸或跡證，但搜救工作不會受限於72小時，將全力搜救辛柏毅。
