辛柏毅失聯藍委集氣圖「大佔C位」還有錯字 網友怒了：你是立委不是師姐

國民黨立委林倩綺在社群發布AI產製的圖文，引起網友怒轟。資料照，廖瑞祥攝



空軍上尉辛柏毅6日晚間執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東海面失事，至今仍下落不明，搜救人員獲報後持續全力搜救，各界也紛紛為他集氣，希望他平安歸來，國民黨立委林倩綺也在社群曬出用AI製作的集氣圖，沒想到圖片中她不但自己「站C位」，圖片內文字還有錯字，引來網友怒轟「妳是立委不是師姐」。

藍委林倩綺曬集氣圖，雙手合十祈禱出現在圖片正中間，引來大批網友批評。翻攝自林倩綺Threads

辛柏毅6日發生事故後持續失聯至今，各界關注搜救行動之餘，也紛紛為辛柏毅集氣，國民黨立委林倩綺9日也於個人Threads帳號曬出AI生成圖幫辛柏毅集氣，圖片中林倩綺雙手合十站在圖片正中間，閉眼低頭誠心祈禱，並寫下「祈願辛上尉平安歸來」、「為辛上尉祈禱」，並配文「各位好朋友讓我們一起為他集氣！希望他平安歸來」。

不過圖文發布後，有眼尖網友發現AI產製的圖文中有錯字，怒批「AI產圖然後不管，交作業」、「要蹭連字都不會寫」、「至少改文字吧」，還有網友認為林倩綺將自己的照片置入非常不妥，紛紛抨擊「祈願就祈願，還把自己放C位」、「不用把你的照片貼出來」、「出發點很好但你先別出發」、「人家同意妳卡C位了是不是？」、「作秀大可不必」、「蹭什麼蹭，就你們在擋預算的」「一邊擋國防一邊用AI弄自我感動海報，噁心」。

