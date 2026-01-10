辛柏毅失聯藍委集氣翻車 海中合掌「大佔C位」挨轟！

政治中心／江姿儀報導



我國空軍花蓮基地一架F-16戰機，6日晚間執行例行夜航訓練時，於花蓮縣豐濱鄉外海突然從雷達畫面消失，29歲上尉飛官辛柏毅疑跳傘逃生後墜海、下落不明。國軍已連日動員陸海空兵力持續搜尋，搜救行動仍在進行中，全台高度關注，連日低溫寒冷，不少民眾心繫國軍安危，時刻關心搜救進度。不過國民黨立委林倩綺昨（9日）發文幫忙集氣，曬出AI生成圖，圖中放著自己合掌祈禱的畫面，網友見狀灌爆留言區開轟。





F-16飛官失聯藍委幫集氣竟翻車！海中合掌「大佔C位」慘遭網轟：師姐？

藍委林倩綺曬集氣圖，雙手合十祈禱出現在圖片正中間。（圖／翻攝林倩綺Threads）

國民黨立委林倩綺昨（9日）於個人Threads帳號曬圖幫失聯上尉飛官辛柏毅集氣，配文「各位好朋友讓我們一起為他集氣！希望他平安歸來」。只見林倩綺雙手合十出現在圖片正中間，閉眼低頭誠心祈禱，寫下「祈願辛上尉平安歸來」、「為辛上尉祈禱」。

藍委林倩綺集氣圖曝光，網友灌爆留言區怒轟。（圖／翻攝林倩綺Threads）

貼文一出，眼尖網友驚見文中出現錯字，留言提醒「AI產圖然後不管，交作業」、「要蹭連字都不會寫」、「至少改文字吧」。然而部分網友認為林倩綺把自己放入圖片中不妥，湧入留言區抨擊「你是立委不是師姐」、「祈願就祈願，還把自己放C位」、「請問現在立委要轉行當師姐了是嗎？」、「不用把你的照片貼出來」、「把自己放在海浪中是什麼意思？」、「出發點很好但你先別出發」、「相信我，妳轉行當師姐比當立委好」，相關留言讚數甚至超越林倩綺貼文。









