辛柏毅失聯進入關鍵期！黑盒子訊號範圍初步鎖定 國海院待命水下探測

政治中心／程正邦報導

持續尋找辛柏毅，初步掌握黑盒子定位範圍，明日將進行水下探測。(圖/翻攝管碧玲臉書)

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅於 6 日晚間執行 F-16V 戰機夜間訓練時失蹤，目前搜救行動已進入分秒必爭的關鍵階段。國防部與海委會正展開跨部會的海空聯合行動，試圖在黃金救援時間內尋獲飛官蹤跡。

飛官辛柏毅失聯位置在花蓮外海，連日海陸空搜救無果。

搜救進展：初步掌握黑盒子定位範圍

海委會主委管碧玲於今（13）日晚間在臉書透露重要進展，指出國家海洋研究院（國海院）研究人員已啟用專業的「聽音陣列儀器」，協助空軍委託的搜救船舶進行水下深度探測。目前搜救團隊已初步掌握失聯戰機黑盒子的可能定位範圍，該儀器目前仍留置於花蓮，國海院同仁持續在現場備勤支援，期望能盡速精確鎖定位置。

F-16飛官辛柏毅失聯，觀光署東部海岸國家風景區管理處的即時影像，在事故發生時捕捉到疑似有物體墜入海中，出現短暫閃現火光的畫面。（圖／翻攝自東海岸即時影像-石梯坪YT、IDF經國號 臉書）

搜救規模：海陸空三線動員不間斷

軍方根據初步研判，飛官辛柏毅可能在花蓮豐濱外海約 10 浬處發生突發狀況並嘗試跳傘。為了應對複雜的海象與地形，搜救單位已投入大量資源進行地毯式搜索。

今日共出動空軍飛機 6 架次。海軍派遣 2 艘艦艇、海巡署則出動 7 艘船艦持續巡弋。陸軍投入 183 人，岸巡部隊則由 147 人增至明天的 157 人。後勤共出動 47 輛輕型及中型戰術車輛協助地面搜救。

國家海洋研究院研究人員啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船出海探測。(圖/翻攝管碧玲臉書)

海委會雙線並進：海巡搜海、國海院尋底

管碧玲強調，海巡署部隊不分晝夜在海面搜尋，從未停歇。目前海委會採取「雙管齊下」策略，由海巡署負責大面積的海面偵蒐，國海院則運用水下探測技術追蹤訊號。她沉痛表示，由於無法放棄任何希望，所有人員至今仍鍥而不捨，心中始終牽掛著失聯的辛飛官。

軍方表示，明（14）日的搜救計畫將維持相同規模，並視氣象狀況動態調整，全力配合搜救任務直至尋獲為止。

