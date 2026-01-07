辛柏毅失聯！他憶10年前高鼎程墜機 怒嗆別再政治口水戰

在台灣空軍花蓮基地，6日晚間一架編號6700的F-16AM戰機在執行例行夜間訓練任務時突然失去雷達訊號，飛官辛柏毅上尉在7時29分報告高度持續下降並預計跳傘，但隨後光點消失，生死未卜。辛上尉的失聯引起全台關注，許多人在社交媒體上表達對他的關心與祈禱。

在台灣空軍花蓮基地，6日晚間一架編號6700的F-16AM戰機在執行例行夜間訓練任務時突然失去雷達訊號，飛官辛柏毅上尉在7時29分報告高度持續下降並預計跳傘，但隨後光點消失，生死未卜。（資料圖／翻攝畫面）

有民眾於社群平台threads上發文，內文中指出，又是F-16出事情！對此，會讓他想到乾哥高鼎程並寫道：「老高，呼叫你！在那邊如果看到姓辛的學弟要跟你走，拜託你用力把他踹回來！他的家人和全台灣的人都在等他的消息。你當時沒機會跳傘，被G力（重力加速度）擊垮，但新聞說辛學弟可能有成功跳傘。拜託你幫幫他，讓他撐過三米浪和冰冷的海水，讓海巡弟兄能順利找到他，把他平安帶回來。台灣已經失去你和其他飛官，這種痛苦我們承受不起了。我們不能再靠飛行員的生命來換取教訓了」。

F-16例行訓練中墜毀，高鼎程少校於2016年1月不幸罹難。（資料圖／翻攝畫面）

另外，該位民眾還補充寫道，高中的時候他突然立志要當飛官，開始發憤苦讀，像開了外掛一樣，一路拼到成為少校，還到美國去飛行。他的媽媽，我都叫她開車阿姨（因為她很厲害，會開遊覽車）。當時從我媽口中聽到這個消息時，我整個人都傻眼了，畢竟我們兩家媽媽是好朋友。

後來，原PO媽媽告訴他：「阿姨非常難過懊悔，她寧願兒子不要念得這麼好，當個普通人也沒關係，家裡又不是沒錢讓他過生活。」結果在戰機上，他因為G力拉扯，最終只在戰機碎片上採集到他的DNA。美方說，在那樣的G力下，身體會粉碎，幾乎不可能留下完整的大體。阿姨當時還特地飛到美國，去看剛出生的小孫子，沒想到一回台灣就聽到他的噩耗……

當時網路上還有一堆白目酸民說什麼「技術這麼差，去美國丟臉」，真的氣到我想罵人！這些人根本不懂，戰機飛行800小時的含金量有多高！飛行員是經過精挑細選，才選出最優秀的一群人，冒著生命危險進行訓練，尤其我們是海島國家，空軍的重要性不言而喻。現在還有一堆人為了自己的政治立場在那邊亂噴，真的越看越火大！

根據空軍的初步調查，該戰機在進入雲層後疑似發生模組化任務電腦（MMC）故障，導致飛官陷入「空間迷向」，這是一種在夜間飛行時可能發生的危險情況。辛柏毅上尉是空軍官校108年班畢業生，擁有超過611小時的飛行經驗，其中371小時為F-16機型飛行。

辛柏毅上尉是空軍官校108年班畢業生，擁有超過611小時的飛行經驗，其中371小時為F-16機型飛行。 （圖／空軍提供）

目前，國軍、空勤總隊及海巡單位已全力展開搜救行動，並執行天安特檢以確保其他飛機的安全。全台民眾也在為辛飛官的平安回歸而祈禱，許多名人、網友紛紛發文表達對他的支持和祝福。

辛柏毅上尉。（圖/網友小陳故事多授權提供）

