辛柏毅失聯！國中老師憶「品學兼優」哽咽：只求他被平安找回來
社會中心／陳慈鈴報導
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時墜海，其中29歲的飛官辛柏毅上尉，目前仍然下落不明，軍方全力搜救中。辛柏毅失聯的消息傳開後，他的國中老師也吐露心聲，「只求他能夠被平安的找回來。」
辛柏毅過去就讀馬公國中，他的老師歐健友受訪時透露，辛柏毅在學期間表現品學兼優，各方面都很棒。當他得知辛柏毅墜海失聯的消息後，哽咽表示「我只求他能夠被平安的找回來。」
空軍司令部稍早召開記者會說明，1月6日空軍第五聯隊編號Y-531，F-16型單座機，機號6700，由上尉飛行官辛柏毅駕駛，執行夜間飛行訓練，18時17分從花蓮基地起飛，19時29分於花蓮基地南面31浬光點消失；續由空軍派遣搜救機協同海軍、空勤總隊及海巡署共同執行搜救任務。
軍方表示目前第一要務為人員搜救，迄今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11 艘次，刻正集中兵力加強搜索；另第二作戰區亦派遣人員計119員至 海岸實施搜索作業。已下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，置重點於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。
軍方也公布辛柏毅的基本資料，現年29歲，設籍澎湖縣，已婚，畢業於空軍官校108年班，現為上尉飛行官，飛行總時數為611+25小時，本機種時間為371+35小時。空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格。
