辛柏毅失聯！家屬哭到眼睛腫 學長現身喊話1句網全淚崩

社會中心／游舒婷報導

全民幫集氣！飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機（機號6700）執行任務時失聯，國軍在寒夜中徹夜搜尋，到現在還沒傳出好消息，辛柏毅的同儕、家人們紛紛出現喊話，要辛柏毅趕快回家，讓人看了相當心疼，也留言幫忙集氣，希望早日找到辛柏毅。其中，辛柏毅學長一句「給老子滾回家人的身邊」更讓人看了淚崩。

辛柏毅下落不明，國軍全面搜救。（圖／翻攝辛柏毅臉書）

辛柏毅駕駛的F-16單座戰機，昨（6）日從花蓮基地起飛後，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，晚間7時29分疑在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘，相關單位仍在搜救，辛柏毅的家人在網路上發文，吐露妻子相當擔心，哭到眼睛腫，她向辛柏毅喊話「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎…」貼文曝光後吸引4.7萬人按讚幫集氣。

廣告 廣告

這篇貼文底下，不僅有陌生的網友，還有辛柏毅的學長現身留言「學弟，給老子滾回家人的身邊，忘記官校的誓言了嗎？保家衛國，讓父母放心，像男人一樣爬起來，這點小事難不倒我們軍人的！」一席話讓人看了淚崩。

據悉，辛柏毅今年29歲，是空軍官校108年班的優秀畢業生，跟妻子一同在空軍服役，倆人去年結婚、剛度完蜜月，剛休假回來執行任務卻遇到意外，海委會主委管碧玲稍早在臉書上發文曝光最新進度，表示搜尋到現在並未有任何發現，但國軍、國搜系統仍不放棄任何希望，希望大家繼續幫飛官集氣！

更多三立新聞網報導

F-16飛官失聯！國軍寒冬搜尋一整夜 管碧玲揭最新搜救進度

29歲歌手意外墜樓！親妹證實噩耗 安息地點曝光

效法美捕馬杜洛？日媒：共軍演練「斬首行動」 目標疑指台灣總統府

鼻酸…去年5月新婚甜蜜照曝光！辛柏毅妻曾放閃：畢生運氣用來遇見你

