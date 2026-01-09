辛柏毅失聯3天想回家！小姨子淚揭「別帶你回去」原因

辛柏毅墜海尚未尋獲。（圖／翻攝記者爆料網／小陳故事多提供）





空軍花蓮基地一架編號6700的F-16戰機，6日晚間執行例行訓練任務時，不幸於雷達光點消失，飛官辛柏毅上尉疑似在花蓮豐濱鄉東方約10海浬處跳傘失蹤。

軍方目前仍持續展開大規模海空搜救行動。辛柏毅家屬心情萬分焦急，除了配合軍方搜救，日前也前往花蓮新城鄉嘉里代天府問事，盼能透過信仰力量尋得一絲線索。

家屬深夜轉述問事訊息 提及受困狀況與「黑盒子」關鍵字

辛柏毅的小姨子於8日深夜在社群平台Threads發文，詳述前往嘉里代天府問事的過程。文中引述現場「師姑」傳達的訊息，以第一人稱敘述辛柏毅目前的狀況。

文中提到，辛柏毅描述其左手與左肩似乎被衣物或帶子卡住，並特別叮囑家人「一定要找到黑盒子」。小姨子自責表示，當下不清楚黑盒子所指為何，僅能透過文字表達歉意。

辛柏毅猶豫「不想給姊姊看」 家屬心碎盼帶其回家

根據家屬轉述的問事內容，辛柏毅表示自己曾撞到頭部，對身處位置並不完全清楚，僅知身處海中某個深度。貼文中寫道：「你說你撞到頭了，你在8000呎的海水裡……你也不清楚自己在哪。」

更令人心碎的是，文中提到辛柏毅一方面表達想回家，卻又猶豫表示「不想被帶回去」，理由是自覺模樣「醜醜了，不想給姊姊看」，讓在岸上守候的家人悲慟不已。

師姑預言「12天內會找到」 家屬祈禱搜救行動傳出佳音

嘉里代天府主祀五府千歲，是當地香火鼎盛且信眾視為靈驗的廟宇。小姨子在貼文中指出，「師姑」願意協助傳遞訊息，並提到「出事後12天內，家人會找到他、帶他回家」。

家屬目前緊抓這一絲希望，持續為搜救行動與辛柏毅的安危祈禱。軍方表示，目前海空搜救資源仍全面投入，不放棄任何尋獲飛官的機會。

