辛柏毅失蹤F-16V黑盒子在「2500公尺深海」 國防部：待天候好轉打撈

空軍一架F-16V戰機1月6日晚間在花蓮外海執行夜航訓練任務期間失事，飛官辛柏毅上尉事發後在外海失聯，至今下落不明。國防部空軍司令部日前表示已精準定位失事戰機的位置，今（22）日明確說明黑盒子就在2500公尺深海處。

國防部今日召開例行記者會，針對失蹤F-16V戰機黑盒子打撈進度，空軍督導長江義誠表示，之前已完成黑盒子精準定位，也掌握黑盒子位置跟深度，深度大約2500公尺，但因為深度受限國內打撈能力限制，所以已尋求國外打撈公司支援。

相關船隻跟機具已經完成整備，但因為這週天候跟海象不符合作業標準，所以近期只要天候一符合標準就會啟動打撈。有任何最新消息跟進度，除了會立即通知家屬，也會以新聞稿說明。

