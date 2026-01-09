辛柏毅家屬求問神明！她轉述：沉海8000呎撞到頭

社會中心／李汶臻報導

花蓮空軍基地6日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航例行性訓練時突然失去光點，29歲飛官辛柏毅上尉連喊三聲「跳傘」後失聯。目前搜救行動已進入第4天，大量人力持續在花蓮外海搜尋飛官下落；辛柏毅家屬焦急萬分，但只能心碎求助神明，無論生死只想再見他一面。辛的小姨子昨（8）日深夜再度更新貼文，透露家屬前往花蓮當地廟宇、尋求通靈問事的結果，指辛柏毅讓師姑幫帶話「一定要找到黑盒子」。

辛柏毅小姨子近日接連在社群Threads發文，她透露姊姊（辛柏毅愛妻）在事發後一直哭泣，哭到讓人心碎；由於遲遲找不到姊夫辛柏毅，小姨子還發文拜託廣大網友推薦花蓮當地可以問事的廟，來問出辛柏毅的位置。

辛的小姨子昨（8）日深夜再度發文談及問事的結果，指稱辛柏毅託通靈的師姑帶話「一定要找到黑盒子」。姊夫稱「自己的左手左肩被衣服還是帶子卡住了，還說撞到頭了」，並透露目前沉在8000呎的海水裡，但也不清楚具體位置在哪。

更讓人心碎的是，據辛家屬轉述的內容，辛柏毅表示自己既想要回家，但又猶豫叫家人不要把自己帶回去，理由是擔心自己現在的模樣「醜醜了不想給姊姊看」。對於師姑願意用自己的身體幫忙找到辛柏毅並帶話，家屬們感激不已，但對於辛表示「別把自己帶回家」，讓家屬悲慟稱「你要我們多心碎才好」。辛的小姨子在貼文最後透露，師姑表示出事後12天內會找到辛柏毅並將他帶回家，並向辛柏毅喊話「我們要相信你的對嗎！！！回家吧」。

據了解，已失聯4天的辛柏毅上尉為空軍官校108年班優秀飛行員。家庭狀況，辛父為馬公分局文澳派出所剛退休的警察，伯父為湖西村村長的辛天澤。而辛柏毅本人去（2025）年5月20日才剛與同為軍職的妻子結婚，日前才帶新婚妻前往北歐冰島度蜜月，豈料才剛剛歸隊就在外海失聯，讓家屬以及全隊同仁焦慮不已。

回顧事故時間軸，上尉飛行官辛柏毅駕駛、空軍第五聯隊一架編號為6700的F-16單座戰機，於6日晚間18時17分自花蓮基地起飛執行夜間飛行訓練，但在約19時29分光點消失。具體消失位置在花蓮基地南面輻向31海浬，消失光點高度為1700呎。

依照戰管通話、雷達顯示資料與錄音初步軌跡，辛柏毅於晚間7時27分30秒、在花蓮南面40.4海浬、高度約在7600呎處就在無線電呼叫「Two Lost」（雲中失散），到了7時28分18秒，高度約在4000呎、距離花蓮南面36.3海浬，再次呼叫「我現在高度一直在下掉」，接續在7時28分22秒，高度2600呎、距離花蓮正南面35.1海浬，辛柏毅再用無線電呼叫，「預計跳傘、跳傘、跳傘」共3次，最後7時28分30秒，高度是1700呎，在花蓮南面36海浬，二號機光點就消失。

