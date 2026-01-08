辛柏毅尚未尋獲 藍黨團批政府卸責：國防失能、飛官無辜

藍委稱失事飛官尚未尋獲是國防失能。國民黨團提供



國民黨立院黨團今（8日）召開記者會表示，空軍花蓮基地F-16戰機失事，飛官辛柏毅上尉失聯，國軍、海巡持續搜救中，民進黨政府卻忙著發動側翼造謠、卸責給在野黨、立法院，質疑國防失能、飛官無辜。

黨團書記長羅智強表示，從飛官防寒衣、F-16V新式戰機，到自動防撞地系統（AGCAS）等軍購預算，立法院、在野黨早在2021年就已經審查通過且一毛未刪。民進黨執政有兩個強項，一是把每個危機都變成造謠契機，二是把每一次的悲劇，演成卸責大戲。全國人民非常關心飛官安危，國軍和海巡正盡全力搜救當中，而民進黨正在等不及忙著卸責和造謠。

首席副書記長林沛祥表示，國人集氣為辛柏毅上尉祈福，但無法逃避的現實是，「我國的軍購，究竟是在保護國軍？還是保護執政黨的政治面子？」檢討F-16事故原因，不是要找替罪羊，而是不希望有下一位飛官用生命替制度補破洞。但事實上在抽絲剝繭後看到，是一個「一要三沒有」的軍購現實--只要撥錢、沒有到貨、沒有安全、沒有把人命當回事。

藍委徐巧芯表示，立法院審查國防預算時，朝野都同意空軍必須安裝自動防撞地系統，但迄今一架都沒有安裝，立法院預算審查全數通過一毛未刪，國防部給出許多未能如期安裝的理由，但國防部應該站在飛官安全的角度催貨，而不是把美方或軍火商遲交貨的理由，跟國人再說一遍。站在國防安全、飛官安全上，國防部難道不該嚴正要求賣方，如期交貨嗎？

外交國防委員會召委馬文君表示，飛官沒有防寒衣，原來預算編列，也付錢買了，卻還沒到貨。現在發生墜機事件，外界才發現防撞系統，根本還沒裝設在F-16上。她認為，國防部應該用最好的專業，做全軍整體評估，戰機、飛行員應該要有防撞系統、防寒衣，這些「應該」都必須在整體軍購、升級中設想到，而不是發生意外才發現什麼也沒有，造成整體國防戰力損失。

