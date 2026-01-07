辛柏毅從小品學兼優 曾奪標槍冠軍

▲飛官辛柏毅2018年代表空軍官校參加全國大專校院運動會，獲田徑一般男子組標槍第八名。（圖／翻攝空軍官校粉專）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。辛柏毅是澎湖縣湖西鄉人，畢業於馬公國中，15歲就從軍，從小就品學兼優，也是體能健將，主攻田徑標槍，在縣內經常拿冠軍，2018年代表空軍官校參加全國大專校院運動會，也獲田徑一般男子組標槍第八名。

馬公國中田徑教練歐建友回憶，辛柏毅從小個性開朗、勤奮好學，不僅體能優異、運動成績突出，學業表現也非常好，常主動協助同學，深受師生喜愛，運動方面，不僅是縣內田徑標槍冠軍，也曾參加籃球隊，代表學校到縣外比賽，「樂觀熱誠，對同學非常有愛心，願意幫助大家，是值得學習的表率」。

15歲時，辛柏毅隻身赴台就讀中正預校，正式開啟軍旅生活，長年與家人分隔兩地。他的父親是馬公分局文澳派出所剛退休的警察，父子感情深厚。辛柏毅2019年空軍官校108年班畢業時，父母特地來台參加畢業典禮，他也在社群平台感性表示：「家永遠都是家，你們沒讓我的青春少了愛，謝謝你們。」

辛柏毅在畢業感言中，還分享與同儕的深厚情誼：「101年預校有了你們，108年任官你們還在……7年我們什麼都沒變，只有年紀長了，願未來再次相遇的我們，仍如今天般純真。」字裡行間透露他對友誼與家的珍惜。

