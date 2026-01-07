辛柏毅曾三度呼叫跳傘! 石梯坪鏡頭君捕捉火光8秒後光點消失

政治中心／綜合報導

飛官辛柏毅上尉昨晚執行夜訓後失聯，石梯坪「鏡頭君」也在7點28分，捕捉到火光墜落的畫面，疑似就是他駕駛的F-16V，辛柏毅曾三度呼叫跳傘，8秒後光點消失，國軍陸海空全出動，全力搜救，總統賴清德也發文集氣，喊話將飛官平安帶回來。

夜空中，火光不斷往下墜落，疑似就是失聯飛官辛柏毅，駕駛的F-16V。東管處員工：「（鏡頭）是這樣轉從北轉到南，昨天位置大概卡在哪邊，快到這個地方就在這個區域，從這裡開始火光從這邊過來，所以他們搜尋是這一段。」

國軍發射照明彈陸海空出動全力搜救（圖／民視新聞）國軍發射照明彈照亮夜空，頂著強風巨浪，出動11艦次全力搜救，空中也派出13架直升機，不斷盤旋，陸海空全出動，安捷航空自發動員加入搜救。空軍司令部督察長江義誠少將：「總統也下令指示全力進行搜救任務，我們現在就是會按照搜救的狀況，也不會以72小時為原則，所有國人可以集氣，為我們辛上尉來做祈福，希望可以...很順利的達成這個搜救任務。」空軍督察長忍不住哽咽，因為辛柏毅周二晚間，6點17分起飛，7點28分連喊三次跳傘，8秒後，在花蓮豐濱東方10海浬，光點消失。

空軍司令部督察長江義誠少將哽咽呼籲，國人一起集氣（圖／民視新聞）

空軍司令部督察長江義誠少將：「他是有呼叫跳傘、跳傘、跳傘，現在沒有得到信標機的訊號、求救訊號，所以說我們現在還沒有事證，可以證明飛行員確實有執行跳傘的動作。」總統賴清德指示，相關單位「人員平安」為最高目標，全力搜救，將飛官平安帶回來，蕭美琴也祈禱，飛官平安歸來，呼籲全體國人集氣，讓辛柏毅回到家人身邊。

