辛柏毅曾呼叫"高度往下掉"！資深飛行教官解析"空間迷向"！

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮外海失事，飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，他曾三度透過無線電呼叫跳傘，但迄今無法證實是否確有執行，目前正全力搜救中，而網傳是否為MMC系統故障導致飛官空間迷向，空軍表示，該機去年11月出廠至今未發生MMC系統故障，失事原因仍待釐清。

資深飛行教官于晧瑋在《頭家來開講》節目中指出，人的大腦會隨著你的視覺產生錯覺，在這種情況下一般人身體感到不舒服，會有頭暈想吐的感覺，于教官特別舉坐火車的例子來講，兩台火車同時停在一起，其中一台突然開走，裡面的乘客有頭暈的感覺，這就叫空間迷向，「以空中來講的話更明顯」，因為地面是二度空間，而空中是三度空間，人在XYZ軸上移動，感受會更明顯，于晧瑋提到，disorientation空間迷向就是所謂的錯覺，「人類的感官仰賴三個系統，半規管、視覺系統、人體感覺器官」，像是人坐在椅子上，用到的感覺器官就是屁股，所以體感錯覺對人來講很重要。

