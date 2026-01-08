辛柏毅求生發報機無作用？ 軍方：無故障紀錄、但沈入水中無訊號

民進黨立委王定宇（左）2025.108質詢國防部長顧立雄（中）、空軍參謀長李慶然中將，1/06夜間失事、機號6700的F-16V Block 20失事搜救進度。截自立法院會議隨選



F-16飛官辛柏毅1/06失事落海後，搜救單位至今仍未接收到其身上的求生發報機「AN/PRC-112G」訊號，外界懷疑是裝備故障，出身空軍飛官的國防部參謀本部副參謀總長執行官黃志偉上將今天（1/08）解釋，AN/PRC-112G是美軍現役裝備，具備戰場加密功能，經我國爭取後才開放供售，設定上是彈射時受到G力觸發後會自動發送訊號，入水後也有海水觸發功能。然而，因無線電波物理特性無法在水中傳遞，若信標機（發報器）沉入水中確會無訊號，並非裝備故障。黃志偉也表示，從去年（2025年）至今，該型發報器並無故障紀錄。

立法院外交國防委員會今天（1/08）上午邀請國防部長顧立雄報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」。立委不分朝野都關心上尉飛官辛柏毅的搜救進度，民進黨立委羅美玲質詢問，是否目前仍毫音訊？顧立雄說，截至現在為止，沒有搜獲相關訊號，包括彈射椅跟飛機碰觸海水的信標機，現在沒有搜獲任何訊號，但他們並不放棄，會持續盡全力搜救。

石梯坪鏡頭昨晚7時28分31秒時，拍到物體墜落，並發出火光。翻攝自東海岸即時影像-石梯坪YouTube

由於該架F-16失事的時間點，有民眾發現交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱「東管處」）設在豐濱石梯坪的即時影像，疑似拍到有物體墜海的閃光，民進黨立委王定宇問軍方，此一火光是彈射座椅的還是飛機的火焰？空軍參謀長李慶然表示，現在飛安調查還在進行當中，空軍會針對所有的事證研判，目前也有調閱監視器研判出來前不便臆測，避免誤導。至於搜救的方向，國防部長顧立雄也補充，搜救想定會全面。

王定宇也關切，有官兵指稱AN/PRC-112G求生發報機「潛水」會失效，對此，副參謀總長執行官黃志偉表示，這是美軍現役的求生發報機，經過爭取後，美軍才開放供售，但這個發報機是無線電機，在水底下（無線電）訊號沒辦法出來。沒有觸水失效，而是受到物理環境限制，到水裡（訊號）當然沒辦法發出來。

海巡署施放海難測流浮標（SLDMB)。海巡署提供

根據美軍資料，AN/PRC-112G 「霍克二型」（Hook2）求生無線電發報機，是美軍與盟國現役最先進的戰鬥搜救（CSAR）裝備之一。該發報機與傳統語音無線電不同，其具備內建GPS與衛星通訊功能，能透過「爆發式傳輸」在極短時間內發送加密座標，讓搜救機上的電子系統自動鎖定位置，飛行員無須開口即可引導救援，大幅降低遭敵軍三角定位鎖定的風險。

