辛柏毅沒時間請婚假！趁「戰演空檔」度蜜月 妻淚：冰島是他一輩子夢想

記者羅欣怡／花蓮報導

上尉飛官辛柏毅去年520和妻子登記結婚。（圖／翻攝自臉書）

花蓮空軍基地編號6700的F-16單座戰機，昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時出狀況，上尉飛官辛柏毅喊完3次跳傘後就失聯。據了解，辛柏毅去年520與在同一基地任職的妻子登記結婚，兩人才剛到北歐冰島度蜜月回台，辛柏毅妻子透露「去冰島和芬蘭是一輩子的夢想」，未料才歸建就發生意外，生死未卜。

辛柏毅的妻子去年5月20日在臉書貼出兩人甜蜜登記結婚的照片，程序簡單但溫馨，直言「畢生的運氣都用來遇見丈夫」，夫妻鶼鰈情深，如今丈夫下落不明，也讓妻子哭腫雙眼，焦急喊話「全家都在等你回家」。

夫妻倆趁部隊空檔時間蜜月，妻子也說「去冰島和芬蘭是他一輩子的夢想」。（圖／翻攝自臉書）

「他是一個很優秀的隊員...」辛柏毅所屬的第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，辛柏毅是個很穩定的飛行員，他不捨的說，飛行員平時真的很辛苦，辛柏毅是去年5月登記結婚，平時因戰演訓練任務也沒有辦法度蜜月、請婚假，只能趁12月到隔年2月比較空檔時才能撥出時間，今早和辛柏毅妻子見面時，妻子也透露「去冰島和芬蘭是他一輩子的夢想」。

軍方也說明，辛柏毅1月2日度蜜月返台 3日、4日休假，5日上班，6日派遣待飛任務，都是規劃好的行程不是臨時的任務。

空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶不捨表示「辛柏毅是個優秀的飛官。」（圖／翻攝自中華民國空軍臉書）

