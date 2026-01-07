辛柏毅疑撐到最後一秒？F-16失事前30秒 搏命紀錄曝光

空軍一架 F-16C 戰機昨晚於花蓮外海失事，飛官辛柏毅在夜間訓練返場途中失聯。（示意圖／東森新聞）





空軍一架 F-16C 戰機昨晚於花蓮外海失事，飛官辛柏毅在夜間訓練返場途中失聯。今（7）日於記者會中首度完整說明飛行最後階段的軌跡變化，並坦言飛官雖曾呼叫「跳傘」，但目前尚未接獲任何彈射或求生信標訊號，是否成功跳傘仍待釐清。前幻象戰機教官高志榮依公開資料研判，辛柏毅極可能撐到最後一秒，試圖挽救飛機。

空軍指出，事故發生於夜航訓練返場階段，長機與僚機依基本編隊返航。依戰管通話、雷達資料及錄音抄件顯示，昨晚 7 時 27 分 30 秒時高度還有7,600呎、位於花蓮基地南方 40.4 海浬處，隨即在無線電中通報「two lost」(雲中失散)，不久後與長機失散。

廣告 廣告

約 48 秒後，辛柏毅的飛機高度掉至約4,000 呎，並回報「高度一直在下掉」。再過數秒，當高度降至約 2,600 呎、距花蓮正南方約35海浬時，他透過無線電連續三次呼叫「跳傘」。最後一次雷達光點顯示於7時28分30秒，高度只剩1,700呎，離海面僅500公尺左右，飛機雷達光點也在此消失。

空軍表示，飛官確實完成跳傘呼叫程序，但截至目前，尚未截獲彈射座椅或求生裝備的信標訊號，因此無法確認是否已成功執行跳傘。針對外界關切失事可能原因，空軍初步研判，不排除夜航進雲造成空間迷向。

前幻象戰機的教官高志榮則依空軍公布的高度與時間資料分析指出，一般夜航情況下，約2,000呎已是跳傘極限，若發生事故，多數飛官在高度尚有餘裕時便會放棄飛機，以確保生存。但辛柏毅最後光點消失時高度僅約1,700 呎，顯示他可能持續嘗試修正姿態或挽救飛機，「幾乎是撐到最後一秒」。

高志榮也指出，夜間海上跳傘風險極高，彈射後須在極短時間內完成姿態穩定與救生衣充氣，若高度不足、姿態不正，或程序未能完成，都可能在墜海後意識情況仍難以判明。空軍必須尋獲黑盒子與飛機殘骸後，才能進一步確認。

高志榮也透露，現在新進飛官不只要抵抗中共軍機侵擾，防衛台海安全，還要抓緊時間進行飛行訓練，休假時間不多，需要國人更多的支持。

更多東森新聞報導

F-16失事！飛官辛柏毅失聯前「高度狂掉」 無線電喊3次：跳傘

起飛到失事「問題出在哪」？ 軍方研判：飛官陷空間迷向

F-16失事飛官辛柏毅仍失聯 資深飛官慟喊：給我游回來

