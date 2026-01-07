辛柏毅碰上F-16夜航「4大殺手」 空軍哽咽：他該做的都做了

空軍花蓮基地昨天一架F-16戰機失事，飛行員辛柏毅上尉目前仍尚未尋獲，空軍司令部今（7）日召開記者會，空軍司令部表示，F-16有四大殺手，就是空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控下撞地，夜航最容易空間迷向跟操控下撞地，昨天晚上已經知道空間迷向，辛柏毅也已經回報，「他該做的都做了」。



空軍司令部督察長江義誠少將說明，昨晚間7時28分18秒，二號機呼叫高度一直下掉，並呼叫跳傘、跳傘、跳傘共三次，7時28分30秒回報高度1700呎，但目前未截獲信標記訊號，沒有確切證據證實辛柏毅是否完成跳傘程序。



此外，第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校表示，在訓練過程有報告MMC模組發生故障，但沒有回報是哪些裝置故障，不知道是一級還是二級，返場過程長機下令集合密集編隊；長機也在原地盤旋標記位置，但受到雲層影響，有回報無法目視，長機在到達返場油量的時候執行返場。



丁尉軒補充，6700號機這架飛機去年11月出廠之後，有清查它所有的故障情況，基本上就是一般性的故障，或者是「暫態性」的故障，在更換機件方面其實很少，也就是說它從去年11月出廠到現在，都沒有很大的重大故障，也沒有MMC系統的故障。



針對「一般性的故障」內容，丁尉軒補充表示，在飛機的火控或者是雷達系統有一些系統會跳一些故障碼，但是有一些系統的故障碼在按照既定的步驟去執行改正的話，像有一些故障碼可以直接做清除，然後系統重新開機、檢視沒有問題，會把這個系統故障稱為「暫態性的故障」，就會把它說是一般的故障。



第五聯隊第27隊隊長周明慶上校指出，F-16有四大殺手，就是空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控下撞地，夜航最容易空間迷向跟操控下撞地，昨天晚上已經知道空間迷向，也已經回報，高度表已經下掉，飛行員最後關卡就是彈射跳傘，「他該做都做了，長機已經想把他帶回來」，現在唯一能做的就是陪伴家屬、盡速搜救。



