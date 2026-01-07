辛柏毅自幼立志從軍報國 舊家鄰居見一景象驚：出事了

昨（6）日晚間花蓮外海發生空軍飛官失事，29歲上尉辛柏毅（右圖）進行夜間訓練時墜機失聯，搜救作業持續進行中。（圖／東森新聞）





昨（6）日晚間花蓮外海發生空軍飛官失事，29歲上尉辛柏毅進行夜間訓練時墜機失聯，搜救作業持續進行中。據了解，辛柏毅婚前與妻子住在花蓮岳母家，為一間理髮廳，今（7）日突然大門深鎖，讓鄰居感到相當奇怪，後來才得知是家中女婿發生事故，希望能快點找到他。

辛柏毅去年5月與同為軍職的妻子結婚，而他婚前就住在花蓮岳母家，婚後買房才搬出去，鄰居透露，以前常常看到辛柏毅，人很客氣、安靜內向，看起來就是個老實的孩子，夫妻倆都乖乖的，今天看到岳母家的理髮廳大門深鎖，門口的燈卻還開著，感到不太對勁，後來才知道是辛柏毅發生事故了，實在很捨不得，希望能快點找到他。

花蓮主安里長許時章表示，發生這種事情大家心情都很沉重，希望老天保佑，趕快把他救回來，這對國家是很大的損失，國家栽培飛行員不容易，這麼優秀的飛行員，從小立下志願，願意從軍報國，是非常難得的年輕人，心情上覺得很沉重，希望有好消息傳來，希望老天保佑讓他們平安歸來。

國防部說明，昨日辛柏毅是擔任僚機，18時17分於花蓮空軍基地起飛，19時27分30秒時，辛柏毅透過無線電通報空中失散，此時高度為7600呎，19時28分18秒於4000呎回報「高度一直下掉」，19時28分22秒於2600呎呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，最後在19時28分30秒、1700呎時，於花蓮南面的36海浬雷達光點消失。

