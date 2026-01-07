辛柏毅蜜月歸建才2天！民眾曝他私下為人 曾為1事道歉

飛官辛柏毅跳傘逃生到現在仍然失聯。（圖／小陳故事多提供、idf粉專提供）





F-16戰機昨（6）晚失事，飛官辛柏毅疑似跳傘逃生到現在仍然失聯，他去年5月才結婚，昨天是剛度蜜月回來第二天，沒想到歸建不到48小時就傳出意外。親友也發文透露，妻子已等辛柏毅等到快瘋掉、雙眼哭腫，讓人看了心碎。當地民眾回憶，辛柏毅曾就飛機起降噪音致歉，為人相當親切。

據悉飛官辛柏毅是澎湖人，飛行總時數611小時，去年5月20日和同為軍人的妻子結婚，一同在花蓮基地服役，兩人才從芬蘭度蜜月回來，不到48小時就發生意外，讓大家感到相當震驚。和辛柏毅接觸過的民眾表示，因為平時戰機聲響大，他曾為此親自向當地人致歉，民眾都稱讚他親切有禮貌。

回顧整起案件，空軍第五聯隊一架F16戰機昨晚執行夜航訓練的時候，在花蓮豐濱外海突然從雷達光點上消失，當時29歲上尉辛柏毅疑似跳傘逃生，至今下落不明、各界也投入搜救，就盼能等到好消息。

