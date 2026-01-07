辛柏毅遇空間迷向？ 張延廷曝飛官困境：參考儀表還是相信自己

前空軍副司令張延廷中將分析，辛柏毅是否遭遇「空間迷向」的困境。（圖／東森新聞）





隸屬花蓮空軍基地的上尉飛官辛柏毅所駕駛的F-16戰機，在昨（6日）19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處失聯，軍方初步研判飛官已經跳傘逃生。對於失事發生的原因，是否為「空間迷向」，對此前空軍副司令張延廷中將做出了解答。

張延廷分析辛柏毅空間迷向可能性

張延廷表示，不能排除「空間迷向」的可能性，有可能因為提供飛行數據的模組化任務電腦發生問題，一旦提供飛行數據的電腦發生故障，飛官的判斷就可能出現問題。

張延廷接著分析，昨天執行的是夜間飛行任務，能見度非常差，如果在模組化任務電腦失常的狀況下，加上飛官本身的飛行經驗是600多小時，綜合因素加在一起，可能會造成空間迷向。

廣告 廣告

張延廷進一步解釋，在陸上進行夜航訓練，還有燈光或其他參考點，比起沒有參考點的海上相對安全，而且昨天又有雲層，夜間進雲又更難掌握機外的參考點，如果模組化電腦又失常，也失去了機內參考物，又要讓戰機做出左轉、右轉、上升、下降等動作，就很容易產生錯覺，尤其準備返場時高度又低，可以產生的空間或時間相對有限。

要參考儀表還是相信自己

至於是否為電腦或是其他硬體設備發生故障導致安全隱憂，張延廷分享自身經驗，這要看電腦是否為常發性的故障，如果是常發性的故障，可能就會發生慣性故障的情況，他過去的飛行經驗，就遇過電腦故障，在地面維修後測試正常，但是一升空因為氣壓、溫度等變化，就發生不正常的狀況。

張延廷說，如果辛上尉遇到電腦常發性故障又發生了，儀表顯示是錯的，「那要參考儀表還是相信自己」，又是在低空飛行時遇到這個狀況，好幾條狀況同時發生，面臨的狀況相當嚴峻。

常見的飛行員空間迷向情形包括：

視覺錯覺：在夜間或雲層中飛行時，沒有地面參照，飛行員容易迷失方向。例如，從空中看不清地面，可能無法分辨哪邊是上、下或是水平線。

儀表錯誤：如果飛行儀表顯示不準或飛行員對儀表數據解讀錯誤，也可能會誤判自己的飛行狀態，進而導致空間迷向。

身體感知錯誤：人的內耳平衡系統在某些情況下也會造成錯誤的飛行感覺，比如加速或轉彎時內耳的感覺和實際狀況不符，這也會讓飛行員誤以為自己處於不同的飛行姿態。



更多東森新聞報導

黃國昌談「兩年條款」決策 親曝：已簽辭職書

陷姊弟之爭傳聞！謝典霖表態不選彰化縣長 拚議長連任

外送員專法三讀 每筆訂單報酬保底45元

