辛柏毅遇飛行員「4大殺手」 隊長哽咽：他該做的都做了

記者徐湘芸、游濤、簡翰鳴、李昇峰、呂彥／花蓮報導

空軍再傳墜機意外！29歲上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機從花蓮起飛，執行夜間訓練驚傳失事，至今失聯。空軍上午召開記者會，證實辛柏毅機上「模組化任務電腦」MMC故障，也發生空間迷向，他呼叫三次要跳傘，還說高度一直下掉，但短短一分鐘掉了5900呎，光點就消失，目前沒有信標機求救訊號，無法證明他有跳傘。辛柏毅該做的都做了，現在陸海空全力搜救中！

艦艇在海上持續尋找。

空勤直升機在空中不停盤旋，仔細俯瞰海面有無異狀，遠方也能看見海巡艦艇在海上行駛，陸、海、空三軍和海巡全面搜救，希望能找到上尉飛官辛柏毅的身影。

海巡一起加入搜救行列。

上尉飛官辛柏毅當時就是從花蓮基地起飛執行夜航訓練，不過一個小時後就發生意外，當下他曾經透過無線電大喊三次跳傘，不過至今軍方都沒有收到任何信標機訊號。

空軍花蓮基地編號6700 F-16戰機6日晚間發生失事意外，晚間7點27分，高度7600呎，飛官上尉辛柏毅立刻回報失散，28分，戰機高度來到4千呎，他回報高度一直下掉，之後便大喊預計跳傘，連喊三次後，2號機在1700呎光點消失。

辛柏毅最後在1700呎光點消失。

空軍司令部督察長江義誠：「他是有呼叫跳傘，跳傘，跳傘，沒有得到信標機的求救訊號，所以說我們現在還沒有事證可以證明飛行員確實有執行跳傘的動作。」

失聯飛官辛柏毅空軍官校108年班畢業，事發當時正在執行難度較高的夜間飛行科目，遇上飛行員最害怕的狀況，不慎失事。

辛柏毅經歷。

第五聯隊第27隊隊長周明慶：「F-16有四大殺手，空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地，其實他昨天晚上已經知道他空間迷向，也報出來，同時他檢查他的高度表已經下掉了，我們飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘，所以他該做的都已經做了。」

辛柏毅從花蓮基地起飛後，最後在花蓮外海光點消失，求救訊號沒啟動，最壞情況很有可能是沒有完成彈射，如今全民集氣，只盼辛柏毅平安歸來。

