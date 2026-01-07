辛柏毅駕F-16墜海失聯！海巡搜救「驚險第1視角」畫面曝

社會中心／徐詩詠報導

花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，編號6700的F-16戰機在花蓮外海執行夜航任務時，突然失去光點，機上辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。如今，海巡署隊員搜救的驚險影片也隨之曝光。









飛官辛柏毅駕F-16墜海失聯！海巡搜救「驚險第1視角」50秒片曝光

辛柏毅在6日晚間駕駛F-16執行夜航任務時，疑似發生空間迷向，導致戰機墜海。（圖／翻攝畫面）

辛柏毅在6日晚間駕駛F-16執行夜航任務時，發生意外墜海。他跳傘落於靜浦東方約8.5浬海上。海巡署接獲國防部通知後，立即派艇趕赴現場協助救援；同時，國防部及空勤總隊也派出C-130運輸機及海鷗直升機出海搜尋。今（7）日海巡署仍持續展開救援行動，只見在海象相當差的情況下，達3至4米高的湧浪拍打艦艇船頭，搜救過程可說是險象環生。

飛官辛柏毅駕F-16墜海失聯！海巡搜救「驚險第1視角」50秒片曝光

海巡署在海象極差的情況下，持續展開救援行動。（圖／翻攝畫面）

海巡署表示，已累計派遣3艘艦艇及6艘小艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB（海難搜救測流浮標），配合國防部全力進行搜救作業。

飛官辛柏毅駕F-16墜海失聯！海巡搜救「驚險第1視角」畫面曝光

海巡署施放4顆SLDMB（海難搜救測流浮標）進行搜救。（圖／翻攝畫面）





