辛柏毅「剛蜜月返國」夜航卻失聯！空軍揭出勤情況…白天才完成帶飛任務

政治中心／陳弘逸報導

針對事故，空軍司令部今天（7日）上午舉行臨時記者會對外說明。（圖／翻攝自國防部發言人）

空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛F-16單座戰機，昨天（6日）訓練任務時，不明原因在外海失聯。據悉，新婚的飛官，日前剛蜜月返國，回部隊上班卻傳出事故；對此，空軍司令部今天（7日）上午舉行臨時記者會對外說明，他回國後，仍休假2天後才上班，且案發當天上午，聯隊就安排一次雙座帶飛任務，情況正常，才會在當晚進行夜航訓練，並強調非臨時派遣。

空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛F-16單座戰機，昨天（6日）訓練任務時，不明原因在外海失聯。（圖／IDF經國號FB提供）

針對這起事件，空軍司令部今天（7日）上午舉行臨時記者會，軍方表示，失聯飛官辛柏毅去年5月登記結婚，平常因為訓練沒時間度蜜月、請婚假；大部分只有12月、1月、2月比較有空當，加上他近期剛蜜月返國，聯隊隊長表示，這點絕對會支持他，且平時跟隊員也相處融洽。

軍方指出，辛柏毅休假部分1月2日度完蜜月返國，3日、4日休假在家，5日回部隊上班。（圖／翻攝自中華民國空軍臉書）

軍方指出，辛柏毅休假部分1月2日度完蜜月返國，3日、4日休假在家，5日回部隊上班，直到6日上午聯隊就安排一次雙座帶飛任務後座有教官，執行情況都正常，因此，晚上就依照訓練來派遣夜航訓練任務。

軍方強調，這次訓練都是前1至2天前規劃好的，不是臨時派遣。至於是否涉及飛行員疲勞問題，軍方也重申，皆採輪班制，並要求各飛行聯隊，按照相關規範足夠休息，在這方面有做好風險管控。

