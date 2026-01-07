辛柏毅15歲隻身赴台從軍 母拄拐杖搭機趕赴花蓮

辛柏毅的父母今早緊急從澎湖搭機趕往花蓮基地，母親拄著拐杖、父親神情凝重。（圖／東森新聞）





空軍驚傳意外消息，上尉飛官辛柏毅於6日晚間執行任務時不幸失聯，消息傳回澎湖老家，令家屬心急如焚。年僅29歲的辛柏毅才剛新婚，日前與妻子結束蜜月行程返台，銷假上班不到兩天便發生意外。辛柏毅的父母今早緊急從澎湖搭機趕往花蓮基地，母親拄著拐杖、父親神情凝重，全家人此刻只希望能盡快等到好消息，給兒子一個最溫暖的擁抱。



辛柏毅是澎湖人，從小立志報國，15歲便隻身離鄉背井至台灣求學，一路從中正預校讀到空軍官校，畢業後順利成為戰鬥機飛行官，軍旅生涯邁入第六年。在同袍與長官眼中，他工作負責認真，穿著飛行服、戴著墨鏡展現出帥氣自信的笑容，是位盡忠職守的好男兒。

除了工作表現優異，辛柏毅與家人感情更是深厚。回顧2019年他從空軍官校畢業時，父母特地飛來台灣參加畢業典禮，當時他曾在社群媒體感性發文，寫下「家永遠都是家，你們沒讓我的青春少了愛」，以此感謝父母在他漫長求學與訓練過程中的支持。從其社群動態中，隨處可見一家人互動的溫馨點滴。

令人鼻酸的是，辛柏毅去年520才與在童軍營相識的妻子步入禮堂，社群平台上還留著當時求婚與甜蜜的新婚合照，洋溢著幸福氛圍。夫妻倆日前才剛結束北歐蜜月之旅返台，未料返國不到48小時，辛柏毅即在任務中失聯。新婚妻子接獲噩耗，至今仍無法相信枕邊人竟發生意外。



辛柏毅的父親為退休警察，過去大半輩子為治安提心吊膽，如今兒子投身軍旅卻生死未卜。趕往花蓮的途中，辛母雖行動不便，仍拄著拐杖在軍方人員攙扶下緩步上車，全程低頭不語；緊跟在後的辛父滿臉憂愁，面對外界關心，僅低聲簡單表達謝意。老夫妻倆此刻懸著一顆不安的心，只盼搜救隊能盡快尋獲愛子，讓辛柏毅平安重回家人懷抱。

