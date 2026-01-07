辛柏毅3度喊跳傘！回報空間迷向MMC故障 空軍：長機原地盤旋想帶他回來

記者陳思妤／台北報導

空軍司令部督察長江義誠少將說明搜救情況（圖／翻攝畫面）

花蓮基地F-16單座戰機（機號6700），昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時發生意外，飛官辛柏毅上尉跳傘後失聯，相關單位全力搜救中。空軍今（7）日緊急召開記者會，證實有回報空間迷向跟MMC模組故障，回報跳傘三次。第五聯隊第27隊隊長周明慶上校難過說，「他該做都做了，長機已經想把他帶回來」，現在唯一能做的就是陪伴家屬、盡速搜救。

空軍昨天說明，飛官辛柏毅6日晚間6時17分駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

空軍指出，辛柏毅為空軍官校108年班畢，現職為上尉戰鬥機飛行官，已婚，尚未育有子女，飛行總時數611小時又25分鐘，駕駛F-16V總時數達到371小時又35分，該架F-16V戰機累積飛行總時數3,894小時，發動機累積運轉5,447小時。

空軍司令部今天上午緊急召開記者會，空軍司令部督察長江義誠少將說明，昨晚間7時28分18秒，二號機呼叫高度一直下掉，並呼叫跳傘、跳傘、跳傘共三次，7時28分30秒回報高度1700呎，但目前未截獲信標記訊號，沒有確切證據證實辛柏毅是否完成跳傘程序。

江義誠指出，在訓練過程有報告MMC模組發生故障，但沒有回報是哪些裝置故障，不知道是一級還是二級，返場過程長機下令集合密集編隊。長機也在原地盤旋標記位置，但受到雲層影響，有回報無法目視，長機在到達返場油量的時候執行返場。

第五聯隊第27隊隊長周明慶上校坦言，F-16有四大殺手，就是空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控下撞地，夜航最容易空間迷向跟操控下撞地，昨天晚上已經知道空間迷向，也已經回報，高度表已經下掉，飛行員最後關卡就是彈射跳傘，「他該做都做了，長機已經想把他帶回來」，現在唯一能做的就是陪伴家屬、盡速搜救。

第五聯隊後勤科長丁尉軒中校則指出，在MMC模組部分，有清查該機半年情況，都沒有故障情況，該系統從鳳展計畫後，每一駕機發生故障情況，空軍每批都要下載故障資料，參數蒐集後給美方研析，也要求美方加速修正，提供系統可靠度

目前空軍已下令F-16型機天安二號作業停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練。

