辛樂克將生成「路徑變數大」！ 粉專曝關鍵：強度恐達到中颱以上、環流不會太小

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辛樂克將生成，氣象署曝最新路徑。（取自氣象署官網）

熱帶性低氣壓TD04已生成，最快將於明（10）日生成為颱風「辛樂克」（Sinlaku），氣象粉專「觀氣象看天氣」昨日分析，「強度可能達到中度颱風以上強度、且環流也不會太小」。

颱風生成訊號與聖嬰發展前兆！氣象粉專「觀氣象看天氣」發文指出，近期太平洋面有蠻有趣的特徵出現，對稱於赤道南北相近位置有熱帶氣旋系統形成，出現較為少見的「孿生氣旋（Twin cyclone）」，此種低壓環流的配置，會導致赤道區域的氣壓梯度改變，進而強烈驅動並增強赤道西風爆發。這股強勁西風將暖海水東推，是觸發顯著「聖嬰現象」的關鍵動力。

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「觀氣象看天氣」指出，目前根據資料顯示，未來差不多2到3天內，MJO濕區將移入西北太平洋一帶，將有利熱帶低壓90W發展，根據AI模式（Google-FNV3）預測，有機會在3天內成爲今年第4號颱風辛樂克，且強度可能達到中度颱風以上強度、且環流也不會太小。

至於路徑方面，「觀氣象看天氣」認為要關注北方槽線，主要有兩波：第一波在4月12日附近、第二波則在4月15日附近，若被槽線牽引較早、或槽線較深使副高形成斷口，則北轉較早；反之，較晚北轉還可能為台灣帶來偏涼北風，目前變數還大，持續追蹤！

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