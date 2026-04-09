辛樂克強度恐達中颱 氣象粉專：拋物線走法機率最高

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氣象專家吳德榮指出，第4號「辛樂克」颱風預估明（10日）生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則公布目前預測資料顯示，「拋物線走法」機率最高，要靠近台灣機率低。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專預測 「拋物線走法」機率最高。 （圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，「第４號辛樂克颱風即將形成！目前位於關島東南方低緯度海面，以目前資料來看，後期北轉、再轉東北『拋物線走法』機率最高，要靠近台灣、日本的機率『很低』。」

另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，根據AI模式（Google-FNV3）預測，有機會在3天內成為今年第四號颱風-辛樂克，且強度可能達到中度颱風以上強度、且環流也不會太小。

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「觀氣象看天氣」粉專指出，預測路徑方面則要關注北方槽線，主要有兩波：第一波在4/12附近、第二波則在4/15附近，若被槽線牽引較早、或槽線較深使副高形成斷口，則北轉較早；反之，較晚北轉還可能為台灣帶來偏涼北風，目前變數還大，持續追蹤！

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