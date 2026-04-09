辛樂克最快明生成！「2關鍵」路徑變數大 粉專：強度恐達中颱以上

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生活中心／陳慈鈴報導

熱帶性低氣壓TD04已生成，最快週五（10日）有望增強為今年第4號颱風「辛樂克」（Sinlaku）。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，強度可能達到中颱以上，後續路徑則將受到「2大關鍵」影響。

觀氣象看天氣以「颱風生成訊號與聖嬰發展前兆」發文，表示近期太平洋面有蠻有趣的特徵出現，對稱於赤道南北相近位置有熱帶氣旋系統形成，出現較為少見的「孿生氣旋(Twin cyclone)」，此種低壓環流的配置，會導致赤道區域的氣壓梯度改變，進而強烈驅動並增強赤道西風爆發。這股強勁西風將暖海水東推，是觸發顯著「聖嬰現象」的關鍵動力。

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觀氣象看天氣也參考了AI模式（Google-FNV3）預測，分析熱帶性低氣壓TD04的未來發展，有機會在3天內成為今年第4號颱風「辛樂克」，且強度可能達到中度颱風以上強度、且環流也不會太小。

至於未來路徑如何？觀氣象看天氣提醒，需關注北方槽線變化，預計將有兩波影響，分別落在4月12日與4月15日前後。若被槽線牽引較早、或槽線較深使副高形成斷口，則北轉較早；反之，較晚北轉還可能為台灣帶來偏涼北風，目前變數還大，後續仍需持續觀察。

氣象署最新觀測資料顯示，熱帶性低氣壓TD04向西南西前進。（圖／翻攝自觀氣象看天氣臉書）

氣象署最新觀測資料顯示，熱帶性低氣壓TD04於9日2時的中心位置在北緯8.9度，東經153.8度，以每小時19公里速度，向西南西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

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