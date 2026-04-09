辛樂克颱風「今晚生成」機率達8成！專家揭最新動向 未來一週天氣曝光
生活中心／彭淇昀報導
今年第4號「辛樂克」颱風最快今晚生成！氣象專家賈新興表示，預估今晚於關島東南方附近的熱帶低壓TD04，有8成以上生成的機率，增強為今年第4號辛樂克颱風。
賈新興表示，明起至下週二（10日至14日）各地天氣晴朗，其中週六（11日）午後新竹以北山區有零星短暫雨；下週二（14日）午後宜花山區有零星短暫雨，晚起至15日，受微弱東北風影響，新竹以北及宜花有零星短暫雨，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。
賈新興預估最快今晚，於關島東南方附近的熱帶低壓TD04，有8成以上生成的機率，增強為今年第4號辛樂克颱風，不過對台灣並無影響。根據中央氣象署最新觀測指出，今日凌晨8時的中心位置在北緯8.5度，東經152.4度，以每小時6公里速度，向西南西進行。
賈新興提到，下週四（16日）清晨宜花東及嘉義以南山區有零星短暫雨，午後各地山區、大臺北東側、屏東及宜花東有零星短暫雨；下週五（17日）午後各地山區、桃園以北及宜花東有零星短暫雨；下週六（18日）午後嘉義以南山區、高屏、北北基及花東有零星短暫雨。
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