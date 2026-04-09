辛樂克颱風24小時內生成 專家曝環流大：上看強颱

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氣象專家指出，位於關島附近的熱帶性低氣壓持續增強，預估24小時內生成今年第4號颱風「辛樂克」，整體環流系統大，強度上看強颱；路徑方面，目前往西移動，下周四（16日）在菲律賓東方，將受北方槽線南下影響開始北轉。專家表示，颱風距離台灣遙遠，不會直接影響，不過仍要持續觀察。

天氣風險公司分析師薛皓天今（9日）在臉書粉專發文表示，目前關島附近有熱帶性低氣壓TD04，將持續向西移動並增強，預估24小時內生成辛樂克颱風，有機會增強至中颱上限或強颱下限，整體環流系統大。

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薛皓天說明，準辛樂克下周四在菲律賓東方將受北方槽線南下影響，路徑開始北轉，下周末北方較強槽線將再度南下，使颱風轉東北移動，強度逐漸減弱；由於颱風距離台灣遙遠，不會直接影響，不過仍要持續觀察。

至於近日天氣，薛皓天表示，今天至下周二（14日）各地晴時多雲，白天高溫30度以上，中南部可達33至35度，午後受熱力作用，局部地區有短暫陣雨機會。下周二水氣增加，晚上鋒面通過台灣，北部及東半部轉有短暫陣雨；下周三（15日）雲量增多，北部、東半部、近山區及各地山區有短暫陣雨，北台灣高溫降到23至26度；下周四天氣好轉。

不過下周五（17日）又有微弱鋒面通過，薛皓天表示，北部、東部多雲有短暫陣雨，苗栗以北偶短暫陣雨，中南部維持晴到多雲。

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