辛芷蕾遭前經紀人控拋棄！她解約秒剪短髮 首度開口提內幕：當年太決絕
記者王培驊／綜合報導
中國女星辛芷蕾近日在節目中受訪時再度談起與前經紀人解約的往事，坦言那段經歷對她而言，是成為「成熟、獨立演員」的重要轉折。相關片段曝光後迅速登上熱搜，其中她一句「解約後第一件事就是剪短頭髮」，更被網友形容是俐落又帥氣的象徵。
辛芷蕾回憶，當年與前經紀人合作長達八年，彼此在事業規劃上逐漸出現分歧，她主動提出解約，是因為想「按照自己的方式去做演員，而不是成為別人眼中期待的樣子」。她也強調，對方其實一直待她不薄，只是自己在那段時間，開始迷失真正想要的是什麼。
解約之後，辛芷蕾選擇從外在改變開始，她剪去長髮、嘗試自己喜歡的妝容與風格，重新找回對表演與自我的掌控感。她形容，這些選擇並非一時衝動，而是一步步走來、確認方向後的重要決定，「我覺得這是我現在變成成熟、獨立演員的一個很重要的步驟」。
談到心境轉變，辛芷蕾也坦言，現在的自己比起年輕時「柔和了許多」。她回顧當年處理解約的方式，認為過於決絕，「那時候確實年紀輕，不夠成熟，現在想想，其實很多事情是可以坐下來好好談的」。後來在演完《日掛中天》後，她也主動向前經紀人表達感謝以及歉意，並詢問對方是否為她感到驕傲，當聽到肯定的回答時，讓她直呼「很滿足」。
相關發言曝光後，不少網友力挺辛芷蕾的選擇，認為她展現出清醒又獨立的態度，有人留言表示「大女主的人生不需要解釋，真的好颯」、「想剪就剪、想選就選，真正的大女主不被單一風格定義」，也有人感性寫下「剪斷的是束縛，剪出的是清醒獨立」。
