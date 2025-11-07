辛芷蕾遭酸「影后沒含金量」被質疑獎項黑箱 她霸氣回應

大陸實力派女星辛芷蕾憑藉電影《日掛中天》，奪下第82屆威尼斯影展最佳女演員獎，喜訊傳出後讓許多影迷興奮祝福。然而，近日資深女星郝蕾在發文中，針對影展結果發表酸言：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮，就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」，此話一出，掀起輿論熱議。面對質疑聲，辛芷蕾7日首度發聲，以冷靜又真誠的態度回應爭議。

辛芷蕾在微博發文表示，能在威尼斯影展獲獎，感到非常開心，但同時也「很清醒」，她強調，這份榮譽不僅屬於她個人，更屬於整個《日掛中天》團隊，以及所有相信好故事的人。她提到，影片中被熱議的「扯頭髮」鏡頭，只是整部作品極小的一部分，不應以片面片段去評價整體表演，「評價一個表演，就像評價一個人，看片段不如看全貌。如果大家因為爭議而願意去了解這部電影的全貌，那我反而覺得是件好事。」

對於外界質疑「獎項靠運作」的言論，辛芷蕾語氣中帶著無奈，卻不失堅定地回應：「我看到有評論說獎項可以靠運作。我真的不知道到底是誰來運作？該跟誰運作？拿錢運作嗎？還是什麽資本置換？可以運作的話，為什麽要14年才給我運作了一個威尼斯的影后？為什麽要給我運作而不是別人呢？」，辛芷蕾直言：「我真的不知道，但我選擇相信簡單一點的事情：相信評委們是真的被表演打動，相信電影藝術本身有它的純粹。」

她在文末感性地寫道：「獎杯我會好好收著，然後放下它，繼續往前走。最後，真心邀請所有關心這部電影的人走進影院，看完它，然後得出自己的判斷。觀眾的認可，才是我最珍貴的獎杯。」

正向態度，也贏得許多網友力挺。網友留言稱讚：「永遠支持這個真誠的蕾蕾」、「影后格局」、「你就是威尼斯影后！是大家都認可的實力影后！」 、「真心希望能認真看完電影再評價，少看某些流言蜚語」。

