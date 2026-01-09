辛苦了！玉山氣象站觀測員「扛熱水壺為儀器除冰」 鄭明典：這是雪季日常

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

受入冬首波寒流影響，加上水氣配合，玉山氣象站今（9）日清晨6時降下瑞雪，最冷為零下6.7度。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出玉山站氣象觀測員在寒風中用熱水把冰溶化掉，為氣象儀器除冰的影片，網友好奇問「不會裂掉嗎？」鄭明典也親自解答。

玉山站氣象觀測員在寒風中用熱水把冰溶化掉，為氣象儀器除冰（圖／鄭明典臉書）

鄭明典今日在臉書上PO出影片表示，濕度高時，夜間氣象儀器很容易結冰，為了維護儀器的正常運作，氣象觀測員一早起來就要除冰。而最簡單的除冰方法，就是燒一壺開水拿上觀測塔，用熱水把冰溶化掉。白天一點點日照微溫，通常儀器就不容易再結冰，所以一般一天只要除一次冰，並感謝辛苦的氣象觀測員：「這是玉山北峰氣象站雪季的日常！」。

影片吸引眾多網友回應，有人好奇問這樣做儀器難道不會裂掉嗎，鄭明典也親自解答，這是「世界氣象組織建議的方式」，不少人也對影片中的氣象觀測員表達感謝與敬意「足寒冷欸～勞苦功高的氣象站（基層）公務員」、「辛苦工作人員，要注意保暖跟安全」、「在這都要住好住滿一段時間......辛苦了」、「很辛苦的工作，謝謝你們。」

