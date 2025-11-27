辛苦半生存錢！退休前意外驚見妻「隱瞞30年祕密」 他得知真相崩潰跪地

財經中心／王文承報導

一名58歲的部長級主管，在即將退休前卻意外揭開了妻子長達30年的金錢祕密，當場情緒失控、跪地崩潰。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本一名任職於大型企業的58歲部長級主管金子明彥（化名），多年來全心投入工作，深信辛苦打拼是為與妻子共享幸福晚年。然而，在距離退休不到兩年之際，他卻意外揭開了妻子長達30年的金錢祕密，當場情緒失控、跪地崩潰。

退休前發現妻隱瞞30年祕密 得知真相崩潰跪地



根據《THE GOLD ONLINE》報導，金子明彥長年加班應酬，將賺來的錢全數交由妻子管理，深信妻子操持家務、照顧家庭，偶爾購買名牌精品是應得的犒賞，他對此感到驕傲與信任。

然而，一次週末大掃除時，金子在妻子衣櫥深處發現一個老舊木盒，裡面竟藏有十多本他從未見過、最早可追溯至30年前的存摺，全部登記在妻子名下，詳細記錄著他的收入與支出。

更令他心碎的是，木盒中夾帶的多張信用卡帳單，清楚顯示妻子長期以他的收入為基礎，偷偷存下私房錢，並大筆揮霍在高級百貨、精品名牌及旅遊等奢華享受上。

真相曝光的瞬間，金子情緒徹底潰堤。他憶及自己過去為了工作，午餐還得用銅板湊錢，對比妻子長期在高級飯店享受美食；而他拼命談下的合約獎金，轉眼間就成了妻子的名牌包。這種巨大的價值觀落差，讓他多年的奮鬥意義遭受質疑。

金子質問妻子，對方卻冷靜回應：「雖然我有點奢侈，但也有為我們養老存錢，現在存得已經夠多了。」

儘管夫妻倆的總儲蓄和即將領取的退休金確實足以支撐無虞的晚年生活，但金子仍難以平復：「這已經不是關於錢或數字的問題，而是一種價值觀的巨大落差，心裡說不出的難過。」

報導指出，根據「令和4年司法統計年報」顯示，日本近年來在退休前後選擇離婚的「熟年離婚」案例頻傳，其中金錢問題是主要動機之一。在離婚申請的動機中，因「浪費」導致不滿的比例，男性佔8.6%，女性佔10.5%，顯示夫妻間的消費習慣和金錢觀念不一致，是引爆婚姻危機的重要導火線。

