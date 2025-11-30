辛苦拉拔障礙兒 母子檔圓滿受證

在慈濟做志工二十多年的陳炎春，常常帶著兒子參加慈濟活動，但一直沒有培訓受證。38歲的兒子跟她說，想成為上人的第一代弟子了，她選擇同行，從陪伴學習到共修實踐，母子倆攜手走在菩薩道上，收穫歡喜心，也感動無數人。

王智民從小就與眾不同。3歲那年，醫師判定他的智能發展落後同齡孩童一半，讓媽媽一度傷心無助。

王智民的媽媽 陳炎春：「我就在家裡一直哭，一直哭。」

陳炎春四處奔波，找醫生、做檢查，天天陪兒子學認字、練說話。

王智民的媽媽 陳炎春：「教他念書的時候，也是一直看上面，所以很辛苦。」

雖然一路艱辛，但也有希望閃爍。

王智民的媽媽 陳炎春：「我放那個卡帶有沒有，在車上，那個大悲咒，他自己背，聽一聽就背起來，那個梵文也會背，很大本的那個字典，整本他都會念，可是就是不會應用。」

多年來，慈濟就像母子的避風港。在讀書會，師兄師姊像家人一樣耐心陪伴；每周的線上共讀，王智民準時端坐，翻開《靜思語》，甚至會主動分享。

慈濟志工 王智民：「原諒別人就是善待自己，(都記住上人的話)，生氣是拿別人的過錯懲罰自己，(你有做到嗎) 有喔，做到了，(那你要感謝誰) 感謝上人，(還有呢) 感恩師姑師伯的陪伴，(你看這孩子)，(你說 他就是有光明的一面)。」

慈濟志工 丁玉環：「有些事情你跟他講，他都說，他都懂，參與做慈濟，就有很多人陪伴、教他，這個孩子需要人家教他，他一教就懂了。」

曾經會亂吼亂叫的孩子，後來投入環保，為社會服務，這樣的轉變，讓媽媽充滿感恩。

王智民的媽媽 陳炎春：「他說我要培訓，他就跟我說，出來培訓，他會很努力出來做環保，因為有一陣子他沒有出來，所以，我看得也很歡喜。」

母子同行共修，化小愛為大愛的實踐旅程。

