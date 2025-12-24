辛龍傳鬧翻劉真雙親？ 簽契約、隱瞞亡妻塔位斬斷關係

辛龍傳出與劉真父母關係直轉直下。（圖／中時資料照）

歌手辛龍在歷經喪妻之痛後，淡出演藝圈五年，近日重返舞台演出，象徵著重新回歸歌壇，不過卻傳出他與亡妻劉真父母關係急轉直下，還要求岳父岳母簽下契約書，希望雙方日後不再往來，甚至隱瞞劉真塔位的確切位置，疑似有意切斷兩家人關係。

根據《鏡週刊》報導，辛龍走出喪妻之痛，重拾歌唱事業，似乎決定要重新振作，不過卻被親友爆料與劉真父母關係急轉直下，更在劉真過世後的第一個端午節，趁著與岳父岳母聚餐時，攜帶契約書要求對方簽署，內容大致希望雙方日後不再往來，似乎想要直接切斷關係，甚至沒再讓家人與外公外婆聯繫。

辛龍疑似要求劉真父母簽下契約書，希望雙方日後不再往來。(圖／中時資料照)

此外，辛龍並未告知岳父岳母有關劉真骨灰安置的地點，甚至未讓兩位老人家前往悼念，還是岳母循線多方打聽後，才詢問到相關園區的管理員，不過因為簽有保密協定，對方僅能提供大致方向，不能透露太多相關細節，而劉真母親循著指示後，順利找到寶貝女兒骨灰的安置處，並在她旁邊購買一個塔位，希望母女未來能在同一個地方相伴長眠。

對於辛龍與劉真雙親的關係，經紀人表示沒聽說過此事，表示會再去詢問本人，至於辛龍會神隱多年，據悉是劉真驟逝後坊間傳聞不斷，導致他短時間內無法接受事實，為了保護家人，選擇神隱獨自承擔結果。

