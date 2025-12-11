辛龍喪妻神隱5年復出！胡瓜親洩私下互動 認了遭「已讀不回」

記者徐珮華／台北報導

辛龍2020年痛失愛妻劉真後消失演藝圈，5年來行蹤成謎，直到日前推出新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，公開近照並接受專訪，外界才得以得知近況。與辛龍有著多年交情的胡瓜，今（11）日出席「鑽石舞台之夜」演唱會年終感恩餐會，透露自己這些年都有透過訊息關心對方，不過遭到已讀不回。

胡瓜出席「鑽石舞台之夜」餐會，分享與辛龍私下互動。（圖／萬星傳播提供）

由胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於明年3月21、22日重返北流開唱。今日公布完整卡司，不僅保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，更加入黃西田、余天、余祥銓、王彩樺與蕭敬騰演出，陣容相當豪華。

辛龍神隱5年，日前正式回歸歌壇。（圖／翻攝自辛龍臉書）

被問及是否邀請辛龍，胡瓜認為以對方的個性，若有意願會自行提出，「他如果想要幹嘛，他自己會決定。」他透露辛龍每逢節日都會傳訊息問候，但自己回覆後往往遭已讀不回；這回同樣如此，辛龍日前主動分享新歌與近照，他也祝福對方唱片大賣，不過當他提出進一步見面聊聊，對方又以已讀作結。

胡瓜為「鑽石舞台之夜」豪砸超過新台幣1800萬元，門票將於明日13時在年代售票系統開賣，本月28日前購票享早鳥9折優惠。本次演唱會延續傳統，將票房收入投入慈善，捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心持續前行。

