辛龍喪妻神隱5年正式回歸！ 鬍子變白露面洩「真實狀態」

辛龍宣告正式回歸，露面比YA洩真實狀態。（圖／羅永銘攝）

男星辛龍出道至今34年，橫跨歌手、演員、主持人領域，憑藉幽默風格吸引許多粉絲關注。不過，老婆劉真2020年病逝後，他不僅陷入沉痛的哀傷情緒，也獨自擔起照顧女兒的責任，如今他神隱螢光幕5年，除了先前發表全新創作，2日也曬出近照吐露心聲。

辛龍2日突然在社群曬出一張全身照，只見他坐在沙發上，頂著招牌光頭，留著灰白絡腮鬍，身穿皮外套、長褲全黑造型，雖然他低下頭、閉起雙眼，但右手比著「耶」的手勢並高舉，更配文寫下：「好久不見嘍～！演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」似乎在暗示年底會正式回歸大眾視野。

廣告 廣告

近況曝光後，許多網友紛紛熱情留言，「恭喜」、「太棒了，看到您真開心」、「辛龍哥〜心情調適好了！期待您復出後精彩的表演」、「帥的一塌糊塗欸哥，加油」、「羨慕尾牙能看到你的人」、「地表最優秀的爸爸」、「一定要加油！一定扛得住」。

另外，辛龍睽違10年推出新單曲〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，以歌曲道出正在歷經失戀的熟男心情，也成為自己最真實的寫照，而且每完成一首歌就會與女兒分享，女兒不只最喜歡〈一夫當關〉，還會主動提出聽歌的感想與意見，相當溫馨。目前〈春暖花開〉的MV已在YouTube上線，依然引來網友鼓勵和大讚，「這個嗓音好滄桑變化好多，感覺經歷了一生」、「這五年走過來，可見有多漫長」、「完全沒有任何修飾的唱風跟打扮讓我邊聽邊哭」。

更多中時新聞網報導

全年GDP飆破7％ 寫15年新高

73歲楊烈巡演唱進日本 積極練體力

葛仲珊曾憂鬱2年沒味覺 擁《靈食》出輯