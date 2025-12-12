辛龍喪妻5年復工唱尾牙 曝劉真常入夢！愛女遺傳時尚品味

辛龍接尾牙賣力演唱。



辛龍自愛妻劉真2020年3月病逝後消失螢光幕前，上月才推出新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉宣告回歸歌壇，昨（12╱12）則時隔5年首度公開接尾牙活動，他透露劉真常出現夢裡，「漂漂亮亮的自然飛到其他世界去」。也驕傲女兒霓霓遺傳媽媽的時尚品味，「我要上台穿什麼衣服，這也是她幫我選的，她覺得這個好看，就聽她的，女兒時尚的眼光比我好很多」。

被問時隔5年復出是否有恍若隔世的感覺？辛龍表示：「其實我這5年當中，最主要是帶女兒、然後做音樂，我寫了幾10首歌，我覺得跟音樂越來越貼近，雖然沒有跟大家直接在螢光幕前見面，但是音樂跟我一直緊密在一起，而且是越來越緊密，所以我的生活當中就是被音樂跟我女兒填滿了。」

對於再度登台，辛龍坦言很期待，「因為我是歌手、音樂人，所以在台上唱歌的時候是很興奮的心情，可以把音樂跟大家分享，希望帶給大家的是溫暖跟正能量」。對於自己復工的狀態，他說：「非常開心，是很快樂的心情，台下的朋友也很熱情，我覺得很感恩、很感謝大家。」透露女兒也為他加油打氣。

辛龍靠慢跑、爬山瘦身。

霓霓也會唱自己的歌，辛龍透露：「她現在喜歡〈一夫當關〉，我不知道為什麼，但是可能她覺得〈一夫當關〉是一種正能量的精神，可以鼓舞大家，其實大家都是一夫當關，有時候很辛苦的，在不同的行業當中要自己去打拼、去拼搏，有一夫當關的精神的話就是有朋友不會累、1個人也不會累，因為一夫當關誰怕誰，有勇氣就可以了。」

對於外界一直擔心他是否走不喪妻痛，辛龍直言：「我知道很多朋友很擔心我的心情或者是有沒有走出來，其實我在這5年當中我一直在專心的就是把女兒照顧好、把家裡顧好，然後把我最喜歡的音樂把它做好，所以其實並沒有說能不能走出來這件事情，當然很多朋友跟我說要走出來，但我其實不知道要走去哪裡，要走去便利商店還是要走去菜市場買菜？」明顯瘦一圈的他透露有慢跑、爬山習慣，並表示有開演唱會計劃，「公司有在安排，但是現在還沒有確定的行程、時間」。

