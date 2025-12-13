辛龍喪妻5年復工唱尾牙 曝劉真常入夢

歌手辛龍自從愛妻劉真在2020年逝世後，就消失在螢光幕前，昨（12）天他睽違5年重返舞台，現身國際會計師事務所公司辦的尾牙演唱多首歌曲，直呼興奮，不過談到愛妻仍難掩傷悲透露，自己時常夢到她。

睽違5年返回舞台，辛龍受訪表示，我是歌手音樂人，所以在台上唱歌的時候是一種很興奮、期待的心情，把音樂跟大家分享，希望帶給大家溫暖和正能量，他也透露現在的造型都是女兒幫忙打理，大讚她的時尚眼光跟媽媽劉真一樣好。

辛龍身穿深色西裝套裝深情演唱。圖／台視新聞

不過，辛龍坦言，有很多朋友說他要走出來、走出來，但他不知道要走去哪裡，要走去便利商店還是走去菜市場買菜？沒有一個方向；也感性透露，有時候會夢見劉真，「她在我的生命當中漂漂亮亮地出現，然後漂亮地自然飛到別的世界去了。」現在臉書刪除了劉真相關的貼文，是因為不想再勾起大家的悲傷，把思念放在心底。

辛龍表示，現階段把注意力放在照顧女兒和創作音樂上，後續還有10多場尾牙商演以及春酒活動；至於未來是否開始上節目通告？他表示會先給好友，但要等新的MV剪輯好，才會開始上節目訪談。

台北／張綺云 責任編輯／陳盈真

